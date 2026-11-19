IT之家 11 月 19 日消息，荣耀产品维护与升级工作人员 @荣耀小芳哥 刚刚宣布，今天 20 点开始，MagicOS 11 第三批内测机型将开启全网升级尝鲜，无需报名即可升级。
IT之家附推送机型如下（升级路径：设置 > 系统和更新 > 软件更新 > 右上角三个点 > 升级尝鲜）：
手机：荣耀 Robot Phone、Magic Vs3、Magic V2 RSR 保时捷设计、Magic V2 至臻版、Magic V2、Magic5 至臻版、Magic5 Pro、Magic5、GT、300 Ultra、300 Pro、300、200 Pro、200、100 Pro、100、90 GT、Power、X80 Pro Max、X70 Pro Max、X70 焕新版、X70
平板：荣耀 MagicPad4、荣耀平板 20 5G 版、荣耀平板 20 柔光版、荣耀平板 20、荣耀平板 10 柔光版、荣耀平板 10
据介绍，MagicOS 11 首发荣耀琉光架构，从底层重构安卓，带来更加通透的液态玻璃效果。拥有行业首创动态液态玻璃，支持提前布局统一渲染，可无级调节通透程度，号称“功耗几乎零增长”。
荣耀还为 MagicOS 11 带来全新蜂鸟架构，在安卓领域首创液态动效，采用全新物理模型，支持变参数回弹、链式回弹模型等，号称“全系列全机型整机流畅度提升 20%+”。