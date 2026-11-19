IT之家 11 月 19 日消息，昨天（18 日）起，多名博主晒出了一组全新比亚迪汉的实车图。新车采用酒红色涂装，在灯光下呈现出颇具律动感的线条和姿态。

新车前脸采用贯穿式车灯，沿用现款车型的中文“汉”字 logo，车顶配有激光雷达；车侧则可见到半隐藏式门把手、低风阻轮圈，尾部则是溜背造型，配有贯穿式尾灯。

先前的申报信息显示，新车长宽高为 5156 * 1969 * 1492 / 1507 mm，轴距为 3030 mm。

据IT之家了解，比亚迪申报的多款该系列车型各有差异：

比亚迪 BYD7000CEBEV3 单后驱纯电版，峰值功率 300 kW 的永磁同步电机，最高车速 240 km/h，配备磷酸铁锂蓄电池。

比亚迪 BYD7000CEBEV1 前后双电机纯电版，前交流异步电机峰值功率 200kW，后永磁同步电机峰值功率 320kW，系统综合最大功率 520 kW，最高车速达到 270 km/h，配备磷酸铁锂蓄电池。

比亚迪 BYD7000CEBEV2 低功率单后驱纯电版，搭载峰值功率 245 kW 的永磁同步电机，最高车速 240 km/h，可选装激光雷达，同样配备全景天幕，其余选装配置与另外两款纯电车型基本一致。

比亚迪 BYD7150CE6HEV1 插电式混合动力版，搭载 1498 ml 排量（1.5T）的 BYD472ZQB 发动机，发动机最大净功率为 110kW，同时搭载峰值功率 200 kW 的永磁同步驱动电机，最高车速 200 km/h，搭载 339kg（45.36kWh）电池包，纯电续航 300km。

本月早些时候，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天宣布，11 月广州车展将推出一款“用户呼声很高的车型”。同时，比亚迪第三代唐 8 系大五座科技旗舰 SUV 正在上市筹备中，展车已经陆续到店。

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