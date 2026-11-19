IT之家 11 月 19 日消息，近日美国国家航空航天局（NASA）的旅行者 1 号探测器（Voyager 1）在太空中达成一项历史性里程碑：它与地球之间的距离已经达到一个光日。这意味着，地球向探测器发送一条指令，光速信号也需要整整 24 小时才能抵达。

自 1977 年旅行者 1 号及其姊妹探测器旅行者 2 号（Voyager 2）发射升空，开启太阳系外侧行星探测之旅以来，两项任务已经取得了大量科学成果。

据IT之家了解，旅行者 1 号曾近距离探测木星和土星，随后改变飞行轨道，飞掠土星最大的卫星土卫六（Titan）及土星环。这条飞行路线使其在 20 世纪 80 年代初飞到了太阳系行星轨道平面之外。

由于旅行者 1 号离开太阳系的速度更快，它已于 11 月 18 日达到距离地球一个光日的位置。相比之下，旅行者 2 号为了依次探测木星、土星、天王星和海王星，选择了稍慢的飞行路线，预计要到 2035 年才能达到同样的距离。

随着两艘探测器不断深入星际空间，接下来它们还将开展哪些探测工作？

继续探索遥远的星际空间

所谓星际空间，是指太阳持续释放的太阳风粒子在日球层顶（Heliopause）之外逐渐让位于星际空间物理环境的区域。

两艘旅行者探测器在这一领域都取得了宝贵成果。旅行者 1 号于 2012 年 8 月进入星际空间，此后一直持续收集数据；旅行者 2 号则于 2018 年 11 月进入星际空间。

NASA 喷气推进实验室（JPL）旅行者号任务项目经理苏珊 · 多德（Suzanne Dodd）向 Space.com 表示，目前的科学研究仍在持续测量磁场强度与方向、等离子体密度以及高能粒子等数据。重要的是，科学家需要了解随着探测器远离太阳，这些现象会发生怎样的变化。

JPL 项目科学家琳达 · 斯皮尔克（Linda Spilker）补充称，探测器还将继续研究周围的等离子体和磁场，并重点关注冲击波、压力前沿等可能由太阳活动引发的现象。

斯皮尔克表示：“旅行者号未来一项重要的科学任务，是观测太阳对星际空间的影响究竟能够延伸多远，一直到旅行者 1 号所在的位置。太阳的影响在哪里结束，真正原始的星际空间又从哪里开始？也许旅行者号能够运行足够长的时间，为我们解答这个问题。”

研究团队还希望继续观测探测器周围磁场方向的变化，了解磁场从受太阳影响的区域过渡到星际空间后会发生怎样的改变。

斯皮尔克指出，这一发现并不在旅行者号最初发射时科学家的预期之内，因此研究团队希望进一步了解其中的奥秘。当然，前提是探测器能够继续正常运行。

电力管理成为最大挑战

目前，两艘旅行者探测器每年都会损失约 4 瓦的电力。1977 年发射时，它们的初始供电功率为 470 瓦。随着核动力电源持续衰减，任务团队不得不在探测器即将迎来运行 50 周年之际，越来越谨慎地分配有限电力。

为了延长任务寿命，部分科学仪器已经被关闭。今年早些时候，两艘探测器还按照计划执行了一项名为“大爆炸”（Big Bang）的电力重新分配操作，尽可能在不牺牲科学研究能力的前提下节省电力。

对于后续安排，多德表示，团队预计在两艘探测器分别迎来发射 50 周年之前，不需要对运行方案作出重大调整。旅行者 2 号于 1977 年 8 月 20 日发射，比旅行者 1 号早了几周，后者于同年 9 月 5 日升空。

JPL 一名代表补充称，“大爆炸”操作预计能够让剩余科学仪器继续工作到这一时间节点。不过，团队还必须兼顾探测器的热状态。

这名代表表示，目前的电力余量已经“非常有限”，尤其是探测器所处的星际空间环境十分寒冷。

此外，还有一些无法提前预测的突发情况。例如，上个月旅行者 1 号曾突然停止响应地球发出的指令，通信中断约 48 小时。所幸，探测器随后很快恢复了正常通信。

JPL 代表表示：“任务的核心目标是科学研究，因此团队关注的不只是与旅行者号保持通信，还包括尽可能延长科学仪器的工作时间。探测器距离地球越远，就越能帮助我们了解日球层顶之外的星际空间如何变化。”

旅行者 1 号背后的几代航天工程师

如今，旅行者 1 号任务团队已经汇集了多代工程师，每个人都承担着不同但不可或缺的工作。

据 JPL 任务经理卡里姆 · 巴达鲁丁（Kareem Badaruddin）介绍，即使是团队中资历最浅的成员 —— 恩尚 · 卡扎里安（Nshan Kazaryan）和巴瓦娜 · 古普塔（Bhavana Gupta），也已经开始承担重要职责，为未来接手更多工作积累经验。

巴达鲁丁在邮件中表示：“他们已经一次又一次地证明了自己对团队的价值。”

卡扎里安负责与深空网络（DSN）协调探测器的跟踪时间安排。深空网络由三组天线组成，分布在不同地区，负责跟踪和通信深空探测任务，确保地面团队能够持续掌握旅行者号的运行情况。

古普塔则负责整理探测器指令与控制系统的相关资料，收集重要技术细节，以便在出现问题时，团队能够根据这些资料制定详细的处理指令。

巴达鲁丁还特别提到了团队中资历最深的成员之一杰克 · 利平科特（Jack Lippincott）。他在深空网络运行机制和数据解读方面积累了丰富经验，为任务提供了关键支持。

谈到位于澳大利亚戈尔德斯通的深空网络天线站时，巴达鲁丁表示，当地过去几周天气状况十分恶劣，利平科特帮助团队了解如何处理由此引发的特殊问题。

目前，科学家还无法确定旅行者号究竟还能在太空中运行多久，但任务团队表示，将尽可能坚持到最后。

多德表示：“旅行者 1 号能够达到一个光日的距离，背后凝聚了数十年来卓越的工程技术。我们希望，在任务结束之前，它还能走得更远。”

巴达鲁丁则表示：“一个光日之所以如此特殊，是因为人类此前从未在如此遥远的距离上与一艘航天器保持联系，而且未来可能也不会再有这样的机会。”