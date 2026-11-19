IT之家 11 月 19 日消息，在今天（19 日）晚间的方程豹钛 9 上市发布会上，比亚迪正式发布 DMS 超级混动全能平台。其整合 DM-i（节能）、DM-p（性能）、DMO（越野）三大技术路线，号称“为全能而生”。

IT之家从发布会内容获悉，DMS 平台首创后驱矢量控制技术，融合差速器、差速锁、电子限滑、轮端解耦，实现“大而强、大而灵、大而稳、大而省”。

技术层面，后电机全速域解耦支持在高速巡航时直接断开后电机，从而减少拖拽阻力，实现节省能耗的效果。后桥的左右输出功率支持 0-100% 调节，实现真正的“后轮独立控制”，保障不同工况下车辆的稳定性和通过性。

这项技术将在方程豹钛 9 上首发，以该车为例，其搭载的 1.5T+400kW 双电机动力系统，系统总功率号称媲美 3.0T 发动机，百公里加速仅需 4.8 秒，百公里亏电油耗 6.4 升。

同时，该车还支持后轮转向、蟹行模式、豹式掉头。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。