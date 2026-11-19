IT之家 11 月 19 日消息，多名用户、安全研究员最近发现，Meta 旗下 Muse 智能体可能会泄露隐私。

例如，科技领域记者 Jason Aten 曾在 9 月发现，尽管自己明确拒绝了授权，他电脑里的 Muse 仍然访问了 iMessage。安全研究员 Patrick Wardle 则发现 Muse 存在零日漏洞，攻击者可用其劫持用户语音输入的提示词，并将这些内容转发出来。

据路透社昨天报道，多名 Meta 员工发现 Muse 存在更严重的隐私泄露问题。其中一名员工在个人手机使用 Muse 时，发现智能体主动提醒他回复姐姐在 Signal 发送的消息。作为参考，Signal 是一款主打端到端加密的聊天应用。

这名员工表示，他绝对没有授权 Muse 读取 Signal。据悉，Muse 似乎是通过推送通知获取到了这些消息。随后 AI Now 研究所复现了这个问题。

另一名 Meta 员工则表示，他的 Muse 在平时发送的天气消息时，随机插入了一条额外信息：“顺便说一下，这里有两条银行账户更新信息：你的 Capital One 账户余额为 2,722.58 美元（IT之家注：现汇率约合 18,189 元人民币），嘉信理财账户余额为 5,899.57 美元（现汇率约合 39,414 元人民币）。”

该员工表示，他从未向 Muse 授权过读取银行账户信息，也没有和 Muse 讨论过任何银行话题。

Meta 对此回应称，这些都是孤立事件，并暗示上述银行账户余额信息可能是 AI 幻觉，并非真实发生的数据泄露。