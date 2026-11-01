IT之家 11 月 20 日消息，Epic 本周送出的游戏是《深渊之印》，下周送出的游戏是《火之石 – 放置点击英雄 RPG》，《Bread and Fred》。

领取链接：《Mark of the Deep》

IT之家附游戏简介：

深渊之印是一款史诗般的海盗冒险游戏，拥有强烈的叙事性，并融合了广受好评的银河恶魔城游戏与魂系游戏的惊险元素。

深渊之印是一款史诗般的海盗冒险游戏，拥有强烈的叙事性，并融合了广受好评的银河恶魔城游戏与魂系游戏的惊险元素。以海盗刘琦的身份踏上旅程，探索受诅咒岛屿的奥秘，寻找失踪的海盗船员！

踏上这场史诗般的海盗冒险！

一艘海盗船在一个神秘岛屿失事，直到那时只有神话故事才知道。扮演小小刘琦，探索这个被神秘诅咒包围的岛屿的阴森地区，寻找失踪的他们：愤怒人鱼号船员！

击败受诅咒的生物以求生存！

在这个多样化的敌对环境中，您需要面对各式各样的危险，才能找到失散的船员，包括深渊怪物、不死生物和来势汹汹的邪教徒。在充满挑战的战斗中，与超过 60 个敌人和 16 个领主战斗，灵感来自魂系游戏！

释放印记的力量吧！

身为新发现的印记守护者，刘琦可以解锁新能力，改变您对抗敌人和探索环境的方式！探索新技能、武器和饰品，升级您的战斗能力，并在岛屿的新区域中闯荡。

召集船员！

在游戏中，您会遇到众多声音齐全的海盗、深渊生物以及其他与您一同被困在受诅咒岛屿上的角色！在您揭开岛上原住民的神秘面纱时，拯救老朋友并结识新盟友：旧民们。

选择自己的路！

深渊腐蚀会影响您身边的每个人，包括您珍爱的盟友。您可以选择帮助有需要的人，完成他们的任务，并在途中面对艰难的抉择。在您逃出岛屿的目标中，发现多种结局！

加入我们的团队！

来自《Dandy Ace》和《No Heroes Here》的开发者，加入 Mad Mimic Discord 服务器来认识《深渊之印》社群，并分享您的游戏经验！