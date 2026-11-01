IT之家 11 月 20 日消息，Counterpoint Research 2026 年第三季度智能手机市场监测报告显示，欧洲智能手机市场出货量同比下滑 18%，创下超过 13 年以来的最低季度总量。

报告指出，上游零部件成本大幅攀升推动终端设备售价上涨，各厂商同步缩减促销力度，叠加宏观经济环境疲软持续压制消费者需求，是本季度欧洲市场大幅下滑的核心原因。

IT之家从报告获悉，Counterpoint 副总监 Jan Stryjak 表示，尽管本季度欧洲市场有多款重磅新品发布，但整体经营环境依然严峻。

三星推出的“护照级尺寸”Galaxy Z Fold8 是西欧有史以来销量最快的折叠屏机型，但该机型的亮眼表现 无法抵消 Galaxy A 系列等中低端产品线的疲软 ；

苹果则发布了品牌首款折叠屏产品 iPhone Duo，但该机型直至 10 月才正式上架，基础款 iPhone 新品要到 2027 年第一季度才会发布，受空窗期影响，苹果在欧洲市场出货量创下自 2024 年第一季度以来的首次同比下滑。

中国手机品牌在欧洲市场受到的冲击最为严重，多家厂商正在重新调整区域市场策略。当前行业普遍将保障经营利润率放在首要位置，由于多数中国品牌此前高度依赖欧洲快速萎缩的入门级市场，部分品牌开始转向影像爱好者、游戏玩家等垂直细分受众，或是将资源集中在少数高价值市场，放弃此前的泛区域扩张模式。

Stryjak 补充称，第四季度历来是智能手机出货的传统旺季，今年也不例外，但零部件价格预计要到明年年中才会趋于稳定，欧洲智能手机厂商即将迎来的圣诞销售季仍将面临较大经营压力。