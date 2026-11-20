IT之家 11 月 20 日消息，据易车援引相关渠道消息，吉利星越 L PLUS 预计将于 12 月正式上市。该车已在 11 月 12 日开启预售，共推出 5 款车型，预售价区间 16.77-20.97 万元，预售先享价 15.77-19.97 万元。

据IT之家了解，星越 L PLUS 的车身长度达到 4955mm，轴距增至 2900mm，整体规格相比现款星越 L 有明显提升。外观方面，新车采用吉利最新的家族化设计语言，提供乌金黑、甜釉白、青韵灰、郎窑绿、霜釉银等在内的六款车色。

智能化配置上，新车按车型梯度有所区分。次顶配揽晖至尊版与顶配大师典藏版搭载激光雷达，配备英伟达 Orin-Y 辅助驾驶芯片，采用千里浩瀚 H5 高阶辅助驾驶方案，可实现城市领航辅助（CNOA）、高速领航辅助（HNOA）以及车位到车位领航辅助（D2D）等功能。

而入门版揽晖悦尊版、次入门揽晖荣尊版及中配揽晖曜尊版则搭载地平线征程系列辅助驾驶芯片，支持 ACC 全速自适应巡航、ICC 智能巡航辅助、APA 智能泊车辅助和 RPA 遥控泊车辅助等主流功能。值得一提的是，新车车顶集成激光雷达模组，整车共配备 27 个高感知智驾硬件。

车内采用全新设计风格：内嵌式全液晶仪表盘搭配三辐式多功能方向盘，中控屏与副驾娱乐屏组成一体式连屏，车机搭载高通骁龙 8295 芯片、Flyme Auto 智能座舱。其他配置还包括游艇式电子换挡杆、HUD 抬头显示、圆角矩形空调出风口以及带菱形纹理的皮质座椅。内饰提供栗烟红真皮、丹霞棕环保麂皮、云舒米皮质三种配色方案。

动力系统上，星越 L PLUS 搭载吉利 i-HEV 智擎混动系统，由 2.0TD 混动高效发动机与 3DHT 12 合 1 电驱组成，发动机最大功率 160kW，极速 190km/h，主打低油耗表现。

底盘方面，新车采用前双叉臂 + 后五连杆独立悬架组合，并同级首发搭载后轮转向系统，最小转弯半径仅 4.88 米，还支持蟹行模式。此外，车辆配备双腔闭式空气悬架，可根据路况自适应调节悬架软硬与车身高度，在操控性与舒适性之间实现动态平衡。