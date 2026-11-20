IT之家 11 月 20 日消息，据央视新闻今日报道，蓝箭航天此前首次陆地成功回收的朱雀三号遥二火箭的 9 台发动机已全部完成点火试车，具备再次使用的条件。

据IT之家此前报道，今年 8 月 19 日，朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级按预定程序成功着陆于甘肃省民勤县朱雀三号着陆场坪，飞行任务取得圆满成功。

这是我国在重复使用火箭关键技术上取得的又一重大突破，朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭。本次任务是继 7 月 10 日长征十号乙运载火箭一子级海上网系成功回收后，我国首次成功实施重复使用运载火箭一子级着陆腿方式陆地可控回收，标志着我国重复使用火箭技术取得重大突破。

虽然回收的发动机在外观上与新发动机差别不大，但经历过飞行中的高温、振动和返回地面的冲击之后，发动机内部究竟发生了哪些变化还需要进一步检查。研制人员介绍，这次检修不仅是为了让发动机能再次使用，更重要的是获得真实飞行后发动机的状态数据，为今后重复使用积累经验。

蓝箭航天动力试验部副部长胡鹏瑞：这次试车的两个目的，一个是验证发动机装配质量，另一个是获取发动机在飞行之后工况真实的性能数据。从试验的结果和数据的表现来看，这九台发动机的功能依旧是正常的，数据的一致性也非常好。跟飞行之前的数据进行比对，也能满足交付条件，这说明发动机完全具备再次使用的条件。

目前，所有的发动机都已完成检测和维修，将交付后续的朱雀三号运载火箭进行发射，实现复用。

蓝箭航天动力制造基地综合计划部部长焦亚敏：我们希望经过几次维修复用工作以后，积攒一些数据，目的是在回收场直接进行简单检测，然后就可以直接再次飞行。