IT之家 11 月 20 日消息，据央视新闻今日报道，随着新能源汽车快速普及，日前，中国汽车技术研究中心推出了国内首个汽车智能座舱 AI 能力分级评价体系。
IT之家从报道获悉，这次中汽中心推出的 AI 能力分级评价体系，共分为 C1 到 C5 五级，把座舱 AI 主观体验转化为可量化的评价指标，覆盖八大能力和行为属性、九大用车场景。
中汽智能科技副总经理张亚楠表示：“我们这一体系提炼了智能座舱的感知、执行、自主、进化等八大能力，并与智慧出行、情感陪伴和健康关怀等九大场景交叉匹配，生成体系化的数据库，使评价贴近真实用车场景。我们已依据体系开展了首批验证，为消费者购车提供了汽车智能座舱 AI 能力客观评判标尺。”
中汽中心的调查显示，目前，20 万元以上的国产新能源汽车座舱 AI 搭载率超过了 90%，日均座舱交互超 3000 万次。2026 年，国内智能座舱市场规模预计超过 1800 亿元，座舱的智能化体验已成为消费者购车的核心考量。
延伸阅读
2026 年 5 月，工业和信息化部等三部门联合发布《人工智能终端智能化分级》（GB/Z 177—2026）系列国家标准，明确将汽车座舱纳入首批分级品类，并采用 L1 至 L4 四个等级（响应级、工具级、辅助级、协同级）进行划分，与此次中汽中心推出的 C1-C5 分级体系并行，共同构成座舱 AI 评价的“标尺”。
市场层面，数据显示中国智能座舱解决方案市场规模 2025 年约为 1544 亿元，2026 年预计达到 1828 亿元，其中软件规模预计约 605 亿元、占比约 33%；2026 年国内智能座舱渗透率预计超过 80%。