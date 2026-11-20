IT之家 11 月 20 日消息，据央视新闻今日报道，随着新能源汽车快速普及，日前，中国汽车技术研究中心推出了国内首个汽车智能座舱 AI 能力分级评价体系。

IT之家从报道获悉，这次中汽中心推出的 AI 能力分级评价体系，共分为 C1 到 C5 五级，把座舱 AI 主观体验转化为可量化的评价指标，覆盖八大能力和行为属性、九大用车场景。

中汽智能科技副总经理张亚楠表示：“我们这一体系提炼了智能座舱的感知、执行、自主、进化等八大能力，并与智慧出行、情感陪伴和健康关怀等九大场景交叉匹配，生成体系化的数据库，使评价贴近真实用车场景。我们已依据体系开展了首批验证，为消费者购车提供了汽车智能座舱 AI 能力客观评判标尺。”

中汽中心的调查显示，目前，20 万元以上的国产新能源汽车座舱 AI 搭载率超过了 90%，日均座舱交互超 3000 万次。2026 年，国内智能座舱市场规模预计超过 1800 亿元，座舱的智能化体验已成为消费者购车的核心考量。