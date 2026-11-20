IT之家 11 月 20 日消息，小米今日新推出了一款小米智能门锁 5 人脸版，鹿客代工，型号 XMZNMST15LK，预售价 2116 元，叠加国补后 1798.6 元起，晒单可享 10 元红包。

这款智能门锁搭载 AI 3D 人脸识别技术，通过模拟人眼视差结合智能算法，高精度绘制人脸面谱，走到门前无需动手，刷脸即可自动开锁，同时配备 3D 活体防伪检测，可有效防止照片、视频等恶意攻击。

据介绍，其识别速度约 1 秒，误识率低于 0.0001%，支持 1.2~2.0 米身高范围、0.4~0.8 米推荐识别距离，即使在门前漆黑环境也能动态捕捉人脸信息完成识别。

除 3D 人脸外，该智能门锁还加入 AI 掌静脉识别技术，利用近红外光扫描手掌，深度采集不易被窃取的手掌静脉血管特征信息，支持 12~20 厘米隔空刷掌开锁，拒真率低于 1%、误识率低于 0.001%、识别速度小于 1 秒。

该功能可突破儿童身高限制、老人指纹磨损、手指潮湿脏污等场景的开锁困扰，身高 1.1 米以上的儿童即可轻松使用。

在可视猫眼方面，小米智能门锁 5 人脸版配备 2K 猫眼，拥有 300 万像素、160° 超广角视野，搭载 24GHz 毫米波雷达与 AI 人形检测算法，有人靠近逗留时可自动录像并推送通知，支持 3 天循环滚动云存储；门内嵌入 3.97 英寸高清大屏，访客按铃后自动亮起。

该锁支持多屏跨端可视与视频通话远程开锁，可通过门内大屏、手机、小米电视、智能家庭屏等多设备联动查看门前画面，支持微信音视频对讲，手机端还提供原声、小丑、大叔三种变声对讲模式；确认访客身份后可远程开锁，亲友来访随时可开。

安全配置上，小米智能门锁 5 人脸版采用自研全自动降噪锁体与直插式 C 级锁芯，关门自动上锁，相比第一代锁体关门噪音降低 12dB、开门噪音降低 13dB。

锁体内置 4 个检测开关，可全天候监测锁体状态，同时支持门未关、门虚掩、前面板被撬、门前长时间逗留、摄像头被遮挡、胁迫指纹、多次试错、低电量等多重异常告警提醒。

续航方面，该锁采用双模智能供电系统，1 块 5000mAh 锂电池可续航约 4 个月，4 节 5 号碱性干电池可续航约 6 个月，锂电池耗尽后自动切换干电池供电。门锁内外均配备 Type-C 接口，门外可应急供电临时开锁，门内可连接充电宝或电源长时供电。

小米智能门锁 5 人脸版一共提供 13 种开锁方式，除 AI 3D 人脸、AI 掌静脉、AI 指纹外，还支持长期密码、访客密码、微信小程序、手机蓝牙、远程开锁、机械钥匙，以及加购的小米手机、小米手表、小米手环、NFC 卡片开锁。

IT之家附详细参数如下：

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