IT之家 11 月 20 日消息，飞傲（FiiO）旗下真无线蓝牙耳挂 UTWS17 今日正式开售，官方零售价为 1299 元。

该产品定位为真无线蓝牙耳机功率放大器，采用可换线设计。开售期间，用户晒单可获赠 NEST-EDC 包。

音频配置方面，UTWS17 搭载高通 QCC5181 蓝牙芯片，支持蓝牙 6.0 协议。芯片集成两颗 240MHz 高通 Kalimba 音频 DSP，支持骁龙畅听技术。

该产品采用双路 DAC 桥接设计，左右声道各配置一颗 AK4333 DAC，提供 85mW@32Ω 的输出推力，并支持 VELVET SOUND 技术。

无线传输上，UTWS17 支持 aptX Lossless、LDAC、LHDC V5（192kHz/24bit）以及 aptX Adaptive（96kHz/24bit）等多种高清音频格式。

佩戴与结构设计方面，UTWS17 单耳重约 8g，表面覆盖食品级亲肤纳米涂层，采用 MMCX/0.78 双针可换转接头设计，线芯为单晶铜镀银材质。充电盒内部空间经过加大设计，可收纳不同尺寸的耳机与耳挂。

充电盒外侧新增了 OLED 点阵显示屏，可实时显示耳挂的配对状态与电量信息。耳挂本体采用无触点无线充电设计，支持 IPX4 防水，有效避免触点氧化与脏污。续航方面，耳挂单次续航为 7 小时，配合充电盒综合续航可达 20 小时。

操作与功能上，UTWS17 配备大面积物理按键，支持一键暂停、播放、音量调节与切曲。用户还可通过官方 App 进行 10 段 PEQ 音效调节，满足个性化听音需求。

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