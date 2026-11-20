IT之家 11 月 20 日消息，德国 Linux PC 制造商 TUXEDO 当地时间昨日发布了 InfinityBook Pro 15 - Gen11 - AMD 笔记本电脑。

这一机型基于 AMD 锐龙 AI 9 HX 470 处理器，配备 15.3" 屏幕，内置 99Whr 电池，三维 342×240×20 (mm)，质量 1.75kg，不含增值税 / 进口税的起价约为 1,500 欧元（IT之家注：现汇率约合 11,013 元人民币）。

InfinityBook Pro 15 - Gen11 - AMD 配备 2 热管 2 风扇 (7007) 散热系统，支持 90W 持续性能释放；提供包含全尺寸下沉方向键和数字键区的键盘、玻璃精准触控板。

其搭载 2560×1600 300Hz 500nits 的京东方 NE153QDM-NZ2 显示面板，色域 100% sRGB，支持 180° 开合；提供 2 个 DDR5-5600 SO-DIMM 内存插槽、2 个 M.2 2280 (PCIe Gen4 ×4) 插槽；提供无线网卡；集成 2MP + IR 摄像头。

而在外部，TUXEDO InfinityBook Pro 15 - Gen11 - AMD 拥有 1 个全功能 USB-C 40Gbps、1 个全功能 USB-C 10Gbps、3 个 USB-A 5Gbps、1 个 HDMI 2.1、1 个 1GbE RJ-45、1 个 UHS-II SD 读卡器。