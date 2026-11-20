IT之家 11 月 20 日消息，据上海证券报消息，11 月 20 日，李书福在三亚举行的 2026 年芯位教育论坛上透露，吉利旗下芯位科技筹备建设芯位大学。

据悉，芯位大学由吉利人才集团支持其本、硕、博学科建设，吉利控股集团将全面开放产业应用场景，建设高水平全球型新型研究型大学。“吉利控股集团将协同芯位大学面向全球招生，因地制宜为吉利培养世界各国的本土化人才，根据吉利在全球不同国家的不同项目，规划招生规模、生源质量、录取流程、专业方向及培养层次，为吉利控股在全球业务发展培养新型全球化人才”。

李书福介绍，吉利旗下芯位科技就是人工智能时代产生的教育界科技企业，芯位科技筹备建设的芯位大学是非盈利公益性大学，芯位大学是人工智能时代的产物，主动对接人工智能科技，主动拥抱人工智能时代，主动融入人工智能文明。

李书福透露，芯位大学正在探索人工智能时代与大学创新发展的现实可行性，“人工智能时代与三个校园组合”的教育培养理念是芯位大学可持续发展的成长路径，吉利人才集团支持芯位大学本、硕、博学科建设，支持芯位大学以人工智能科技为抓手，发展新型研究型大学，吉利控股集团向芯位大学全面开放应用场景，支持芯位大学建设高水平全球型新型研究型大学。

IT之家查询公开资料获悉，吉利目前已形成从中高职教育到本科、研究生教育的多层次办学体系，旗下包括吉利学院、三亚学院、湘潭理工学院、浙江汽车职业技术学院、湖南吉利汽车职业技术学院、三亚理工职业学院等。

芯位科技是吉利人才发展集团旗下的 AI 教育科技公司，全称芯位科技 (海南) 有限公司，主要做智慧教育平台和 AI 人才培养。

李书福还表示，当前世界正面临新型全球化与地缘政治的双重挑战，变化剧烈、冲突频发。在这样的背景下，吉利控股集团将继续协同旗下教育与人才板块的几所学校联合培养人才，并把这一培养规模扩大到全球，招收本硕博学生，培养新型全球化人才。

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