IT之家 11 月 20 日消息，据每日经济新闻报道，11 月 19 日晚，在网易 2026 年第三季度业绩电话会上，网易创始人、董事局主席兼 CEO 丁磊被问及短剧对游戏行业的影响时表示，短剧今年呈现爆炸式发展，对用户注意力的吸引力巨大，短期内确实会对游戏产生影响。

网易 2026 年第三季度净收入 279 亿元，同比下降 1.8%；归属于公司股东的净利润 84 亿元，同比下降约 2.5%。

IT之家注意到，作为网易最重要的收入来源，游戏业务罕见出现同比下滑，成为拖累整体营收的主要因素。

网易三季度游戏及相关增值服务收入 229 亿元，同比下降 1.7%，自 2024 年三季度以来再次出现同比下降。今年前两个季度，该业务收入分别同比增长 6.9% 和 9.7%。由于高盈利的游戏业务不佳，网易三季度毛利率环比下滑 2% 至 69%。

根据 QuestMobile 发布的 2026 年短剧营销行业报告，截止到 2026 年 5 月，短剧行业去重用户规模达到 8.51 亿，红果免费短剧月活跃用户独占 3.56 亿，同比增长 79.1%，在过去一年内实现了持续高速增长。

广电总局今年 9 月公布数据，全国微短剧用户已超 8 亿，2025 年市场规模突破千亿元。今年前 8 个月，上线微短剧 43 万部，是去年全年的 13 倍，其中 AI 剧占比超九成，主要是人工智能技术在微短剧创作中得以广泛应用。AI 技术为微短剧降本增效、创新表达打开了新空间，同时也带来权益保护、内容质量等新挑战。