IT之家 11 月 19 日消息，网易今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：885.5 亿元，同比增长 4.08%
毛利润：614.79 亿元，同比增长 12.37%
毛利率：69.43%，同比增长 5.13 个百分点
归母净利润：260.57 亿元，同比下降 5.31%
经营现金流：342.48 亿元，同比下降 4.65%
基本每股收益：8.14 元
稀释每股收益：8.08 元
资产负债率：25.55%，环比增长 0.12 个百分点
营业总收入：278.52 亿元，同比下降 1.8%，环比下降 7.49%
毛利润：190.45 亿元，同比增长 4.8%，环比下降 10.24%
毛利率：68.37%，同比增长 4.27 个百分点，环比下降 2.1 个百分点
归母净利润：84.02 亿元，同比下降 2.48%，环比增长 20.36%
经营现金流：105.42 亿元，同比下降 18.58%，环比增长 5.7%
基本每股收益：2.62 元
稀释每股收益：2.61 元
资产负债率：25.55%，环比增长 0.12 个百分点
2026 财年前三季度
2026 财年第三财季
AI 解读
本次财报整体营收不及市场预期，第三季度净收入低于机构一致预期，归母净利润同样承压。
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