IT之家 11 月 20 日消息，零跑汽车今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

毛利率 ：10.9%，同比下降 3.6 个百分点，环比下降 1.7 个百分点

AI 解读

本季度营收略低于市场一致预期，但归母净利润显著低于分析师预期，盈利能力承压明显。

公司主营业务与本季财报亮点

零跑汽车是掌握新能源汽车核心技术全域自研能力的中国新能源车企，产品覆盖 A、B、C、D 四大系列轿车、SUV、MPV 矩阵，并依托与 Stellantis 集团的合作推进全球化出海。

2026 年第三财季营业收入达 317 亿元、同比增长 63%、环比增长 16.2% ，主要受益于整车及备件交付量增加，带动整车相关服务收入同步增长。

全球交付量 310052 台创历史新高，同比增长 78.3%、环比增长 25.9%，月销均超 10 万台；出口量 63278 台，同比增长 263.7%，占季度总销量 20.4%，海外市场已成为重要第二增长曲线。

本公司权益持有人应占利润为 4000 万元 ，盈利同比、环比均明显回落，主要受原材料成本上涨、整车产品组合变动导致单车收益能力下降，以及费用开支增加、其他收益下降影响。

毛利率为 10.9%，同比、环比均有所走低，主要由于原材料成本上涨、整车产品组合变动及海运成本上涨。

经营活动现金净额 16.2 亿元、自由现金流 5.5 亿元，仍保持正向净流入；截至 2026 年 9 月 30 日，在手现金及等价物、受限制现金、按公允价值计入损益的金融资产及银行定期存款合计 391.4 亿元，资金储备充裕。

研发与全球化进展

2026 年 9 月发布 LEAP 5.0 新移动空间架构、四叶草 5.0 中央域控架构、LWM 世界模型辅助驾驶、MM-i 多模混动电驱及 CTC 3.0 高低压融合电池等多项技术成果，进一步夯实全域自研实力。

西班牙萨拉戈萨工厂于 10 月 16 日启动 B10 量产，标志欧洲本地化制造落地；东南亚、南美多地工厂陆续投产，2026 年 1-10 月累计出口超 18 万台，约为 2025 年全年出口量的 3 倍。

估值与投资视角

公司当前处于销量高增长、全球化加速扩张阶段，但短期受原材料与海运成本、产品组合下探影响，盈利能力与毛利率均出现阶段性走弱，叠加本季度归母利润低于市场预期，需后续观察规模效应释放与成本改善进度。在手现金储备充裕，为研发投入与海外产能扩张提供了较强安全垫。