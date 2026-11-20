IT之家 11 月 20 日消息，文远知行今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

文远知行 2026 年第三季度及前三季度业绩大幅超出市场机构预期，单季营收显著高于此前机构一致预期的 2.7 亿元水平，盈利能力提升幅度超预期。

公司业务与本季核心亮点

文远知行是全球领先的自动驾驶科技公司，业务覆盖 Robotaxi、L2++/L3 智能驾驶解决方案、AI 基础设施三大板块，同时布局 Robobus、Robosweeper 等 L4 级应用场景。

单第三财季：单季总营收达 3.22 亿元，同比增长 88%，环比增长 38.8%；毛利率提升至 43%，同比提升 10.1% 个百分点；Robotaxi 单季收入首次突破人民币 1 亿元，同比增长 204.0%，其中来自海外业务的收入占比超过 90%；广州 Robotaxi 运营实现单车单位经济效益转正。

前三季度累计：前三季度累计营收达 6.67 亿元，累计毛利润为 2.65 亿元，累计毛利率为 39.6%。

海外业务高速增长：单季海外业务收入达 1.47 亿元，同比增长 171.5%，占总收入的 45.7%；获得西班牙首张国家级 L4 级自动驾驶乘用车运营牌照，中东车队规模扩展至约 600 辆，成为 Uber 在美国以外最大的自动驾驶合作伙伴。

量产业务加速落地：WRD 3.0 L2++/L3 解决方案累计交付突破 10 万套，本季度新增 10 个量产定点，搭载该方案的多款量产车型已上市。

AI 基础设施业务翻倍增长：旗下景烁科技面向具身智能、机器人、自动驾驶客户提供全链路数据解决方案，业务收入同比增长近一倍。

盈利与现金流情况

单第三财季毛利润为 1.38 亿元，期内亏损为 3.1 亿元，非国际财务报告准则经调整期内亏损为 3.37 亿元，EBITDA 为 -246.4 百万元，较去年同期亏损收窄 2.9%；每股普通股基本及摊薄亏损为 0.32 元。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司持有现金及现金等价物、定期存款、理财产品投资及受限制现金合计 46.63 亿元，管理层表示现有现金储备可支撑四年以上运营，足以支持公司实现自我造血。

展望与投资价值

公司当前已在 13 个国家开展运营、9 个国家获得运营牌照，依托轻资产海外模式实现高资本效率扩张，规模化落地能力已得到验证。随着 Robotaxi 海外收入占比持续提升、国内广州等城市单位经济效益转正，公司盈利路径逐渐清晰，当前估值反映了市场对其自动驾驶商业化落地进度的预期，后续核心观察点为海外车队扩张速度、国内城市落地范围扩大节奏以及 L2++ 量产项目的放量情况。