IT之家 11 月 20 日消息，日本开发者 kociden 近日在 GitHub 上公开了一款名为「sakurai-skill」的非官方项目，将知名游戏制作人樱井政博 YouTube 频道《樱井政博的游戏制作》（桜井政博のゲーム作るには）全 257 集正片及特别合作视频的字幕内容，整理为 AI 智能体 Skill 技能文件，用于辅助开发。

公开信息显示，《樱井政博的游戏制作》是《星之卡比》和《任天堂明星大乱斗》系列制作人樱井政博开设的 YouTube 频道，于 2024 年 10 月 22 日结束更新。频道主要分享樱井政博多年积累的游戏开发经验与设计理论，共推出 256 集正片及 3 集特别合作视频。

具体来看，这位开发者 kociden 将樱井政博频道 257 集视频的字幕进行整理成一份约 2.7 万字的主文件，涵盖 14 个章节的游戏设计原则及操作手感调整流程。这些内容主要围绕樱井政博分享过的游戏性、游戏企划、动作设计、特效、用户界面（UI）及音效等领域展开。AI 可以根据开发者当前的需求，按需读取对应类别的参考文件，而不必一次性加载全部内容。

开发者希望，这套技能能够帮助游戏开发者处理游戏企划、难度设计、奖励配置、新手引导以及打击感调整等工作。例如，开发者可以直接向 AI 提问「樱井先生会怎么做？」或要求「请帮我检查这款游戏的操作手感」，让 AI 调用相应设计原则，对游戏进行分析并提出修改建议。

为了展示项目的实际效果，kociden 还公开了使用「sakurai-skill」制作的游戏案例《ハジキ》。该作品使用 Godot 4.6.3 游戏引擎从零开始开发，重点展示了这套技能在游戏操作手感设计方面的实际应用。

不过，kociden 特别强调，「sakurai-skill」属于非官方同人项目，与樱井政博本人没有任何关联。项目内容是 AI 根据 YouTube 自动生成字幕总结而成，并非樱井政博本人的逐字原话，因此可能存在语音识别错误或内容理解偏差。

开发者还提醒，樱井政博分享的设计原则主要基于大型游戏及动作游戏的开发经验，因此并不一定适用于所有游戏类型和开发规模。开发者不应盲目照搬这些原则，而应根据自身项目的实际情况灵活调整，始终以「让玩家感受到乐趣」这一核心目标为出发点。