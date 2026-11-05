前 Anthropic Claude Code 产品负责人 Cat Wu 跳槽加入 OpenAI，负责核心产品管理

IT之家 11 月 5 日消息，前 Anthropic Claude Code 产品负责人 Cat Wu 今日宣布加入 OpenAI，担任核心产品（Core Products）产品管理负责人。

她将参与 OpenAI 核心产品及智能体相关工作，与企业产品负责人 Nick Turley、消费级产品负责人 Ashley Alexander 等人协作，并向 Tibo Sottiaux 汇报。OpenAI 总裁 Greg Brockman 随后也在 X 上转发她的入职消息并表示欢迎。

公开报道显示，她此前曾主导 Claude Code 的产品规划与商业化发展，帮助这款最初仅供 Anthropic 内部使用的工具成长为公司的重要商业产品。

Cat Wu 表示，她非常尊重 OpenAI，尤其认可该公司将 AI 带给超过 10 亿用户的规模化能力。她期待与 Tibo Sottiaux 及产品团队合作，打造能够帮助个人和团队完成工作的智能体，同时让用户始终保有控制权。

《Business Insider》将这次事件称为 OpenAI 的一次重大挖角。报道指出，Cat Wu 曾负责 Claude Code 的产品方向，见证并推动了这款产品从内部原型走向商业化。随着 OpenAI 持续推进 Codex 等产品的发展，她加入核心产品团队也受到外界关注。

IT之家注：Cat Wu 为美籍华裔，全名 Catherine Wu，职业经历横跨软件工程、风险投资和产品管理。加入 Anthropic 之前，她曾在 Scale AI、Dagster 等公司从事产品工程工作，之后加入风险投资机构 Index Ventures，担任投资人近三年。

2024 年夏天，Cat Wu 加入 Anthropic，最初在研究团队担任产品经理。她曾回忆，自己第一次使用 Claude Code 时，尝试从零搭建一个强化学习环境，经过数十小时的交互引导，最终没有手写一行代码便完成了任务。这次体验促使她转向 Claude Code 项目，成为其早期产品负责人。

此后，她与 Claude Code 原创作者 Boris Cherny 形成产品与技术搭档。Boris Cherny 负责最初的原型开发，Cat Wu 则参与产品方向、跨团队协作及商业化工作。Business Insider 报道称，两人共同推动了 Claude Code 在 2025 年末至 2026 年的快速发展。

根据 Anthropic 官方公布的数据，截至 2026 年 2 月，Claude Code 的年化收入运行率已经超过 25 亿美元（现汇率约合 167.14 亿元人民币），较 2026 年年初增长一倍以上。同期，该产品的每周活跃用户数量也实现翻倍，企业用户订阅数量较年初增长至原来的 4 倍。

除 Claude Code 外，Cat Wu 还参与负责 Anthropic 面向非编程知识工作场景的 Cowork 产品。她曾公开谈及 AI 时代产品经理的工作方式，强调产品经理需要亲自使用 AI 构建原型、设计评测并参与实际开发，而不应只停留在编写产品需求文档（PRD）的阶段。

值得注意的是，这并非 Cat Wu 第一次离开 Anthropic。2025 年，她曾与 Boris Cherny 一同前往 AI 编程初创公司 Cursor，随后两人又在约两周后回归 Anthropic。根据 Business Insider 对此前事件的报道，两人回归后继续参与 Claude Code 的产品发展。

Cat Wu 上周五刚刚结束了她在 Anthropic 的工作，然后 11 月 5 日紧接着又宣布加入 OpenAI。对于离职是否与员工股份出售安排有关，她在 X 上表示自己并不清楚相关影响，这也不是促使她离职的因素。