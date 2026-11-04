Anthropic 工程师警告：AI 越准人类越容易丧失独立思考能力，越依赖越难保持警惕

IT之家 11 月 4 日消息，Anthropic Claude Code 团队工程师、前谷歌技术高管 Addy Osmani 在 X 上发表长文《当 AI 智能体完成工作时，如何保持批判性思维》。

他认为，随着 AI 智能体越来越强大，人类可能在逐步依赖 AI 的同时，逐渐丧失独立思考、验证结果和理解复杂系统的能力，最终将 AI 的判断直接当作自己的判断。他将这种现象称为“认知投降”。

Osmani 曾在谷歌工作超过 14 年，负责过 Chrome 开发者体验及谷歌云 AI 相关业务，目前在 Anthropic 从事 Claude Code 相关工作。

他表示自己是 AI 智能体工作流的坚定支持者，日常工作中经常同时运行多个 Agent，但发现了一个值得警惕的变化：随着 AI 模型不断进步，输出结果中的明显错误越来越少，人类反而更难保持警惕。

过去人们通常需要经历信息收集、分析、判断等过程才能得到答案，如今这一过程可能被压缩到几秒钟。AI 生成的内容往往结构完整、表达流畅，且大部分情况下是正确的，这使得用户越来越容易跳过独立思考和验证环节。

Osmani 将人类使用 AI 的状态划分为三个层次，IT之家总结如下：

首先是“认知卸载”（Cognitive Offloading），即将任务交给 AI 完成，但仍对结果认真负责地检查；

其次是“推迟判断”（Deferral），即默认不再将 AI 输出视为需要验证的结果，而是直接作为下一步工作的依据；

最后是“认知投降”（Cognitive Surrender），即把 AI 的输出当成自己的判断，用户不再认为有必要检查。

实际上，“认知投降”一词最初由宾夕法尼亚大学沃顿商学院研究人员 Steven Shaw 和 Gideon Nave 提出。两人在题为《思考 —— 快速、缓慢与人工智能：AI 如何重塑人类推理及认知投降的兴起》的研究论文中讨论了这一现象。论文将其描述为，人们在缺少充分检验的情况下接受 AI 输出，并让 AI 的判断取代自身的直觉和思考。

Osmani 认为，这种转变往往不是突然发生的，而是在不断使用 AI 的过程中逐渐形成。用户可能认真阅读第一份 AI 报告，对第二份只进行快速浏览，到了第三份甚至只检查大纲。最终当有人询问某个具体结论时，用户可能发现自己根本无法解释其中的逻辑。

他将这一现象与“认知债务”联系起来。在软件开发领域，AI 可以生成大量代码，测试也可能全部通过，但团队成员对系统架构和实现逻辑的理解却在不断减少。直到某天需要修改系统时，开发者才发现已经没有人能真正理解某些代码的工作原理。

不过 Osmani 并不认为开发者需要记住庞大代码库的全部细节。他指出，Claude Code 团队也会在需要时借助 AI 重新建立对特定代码模块的理解。真正重要的不是始终掌握所有知识，而是知道自己不了解什么，并且具备重新理解它的能力。

对于如何避免“认知投降”，Osmani 建议在向 AI 提出复杂问题前，人类应该先形成自己的初步假设，而不是完全依赖 AI 提供答案。即使最初的猜测并不准确，也可以帮助用户在接收 AI 结果时保留独立判断的基础。他还建议用户主动寻找能够推翻 AI 结论的证据，而不是只询问模型对自己答案有多大信心。

在软件开发领域，Osmani 认为 AI 时代的瓶颈正在从编写代码转向验证代码是否正确。AI 智能体已经可以自主编写代码、运行测试、读取错误信息并反复修改，直到测试通过。但问题在于测试本身也可能由 AI 编写，如果测试逻辑与代码存在相同错误，即使所有测试显示通过，也无法证明软件不存在问题。

因此他强调，开发者不仅应该关注测试是否通过，还需要明确测试究竟证明了什么、没有覆盖哪些风险。对于 AI 交付的成果，验收标准应该是实际测试结果、运行日志、截图等可以验证的证据，而不是 AI 生成的一段看起来合理的总结。他还提出，开发者应该要求 Agent 明确列出它在执行任务过程中自主作出的决定、采用的假设以及忽略的条件。

随着 AI 能够同时执行越来越多任务，另一个问题开始出现。Osmani 将其称为“编排税”，即 AI 生成的速度与人类能够认真审核、并愿意为其负责的速度之间的差距。

当 AI 生成的工作成果不断堆积而人类没有足够时间审核时，继续增加 Agent 数量并不能解决问题。他认为团队应该改进自动验证机制，或者适当降低任务生成速度。

Osmani 同时警告，AI 的高度自动化可能使人类逐渐放弃练习原有技能。他建议开发者每周尝试在不使用 AI 的情况下编写一些代码，每个月重新审视自己已经停止练习的技能，并判断哪些能力仍然值得保留。他引用 Anthropic 关于内部工程师和研究人员使用 AI 的研究，指出其中存在一种“监督悖论”：监督 Claude 需要具备编程能力，但过度使用 AI 又可能使这些能力退化。

Osmani 强调，这并不意味着应该减少 AI 的使用。在错误成本较低的任务中，完全交由 AI 完成没有问题，但涉及投资、职业选择、产品安全或影响其他人的重大决定时，人类仍应保留关键判断权。

他在最后写道：“你可以将工作和大部分审核任务交给 AI，但不能将责任也一并交出去。”