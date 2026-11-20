IT之家 11 月 20 日消息，独立开发团队 Magic Pie 宣布旗下开放世界生存游戏《POLYARIS》将于 2027 年 1 月 20 日登陆 Steam 平台，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2979810/POLYARIS/?snr=1_5_1100__1100&utm_source=steamwidget）。

据介绍，《POLYARIS》是一款融合滑雪、制作与生存玩法的开放世界游戏。故事发生在一场核弹袭击后的世界，主角乘坐的飞机意外坠毁，被困在挪威与俄罗斯边境的极寒地带，却也因此侥幸躲过了核爆的直接冲击。

由于与外界彻底失去联系，周边居民也离奇失踪，玩家必须在这片冰天雪地中设法生存，同时调查神秘核爆事件及居民失踪背后的真相，寻找逃离这片荒无人烟的北极圈的方法。

在严酷的极地环境中，玩家需要利用滑雪板和小船穿越广阔的雪原与冰海，搜寻生存物资，还可以通过钓鱼获取食物，并收集各种材料，制作维持生存所需的装备。

除了随时可能危及生命的严寒天气和猛烈暴风雪，北极熊、野狼等凶猛掠食者也会在野外伺机袭击玩家。此外，心怀恶意的敌对掠夺者同样构成威胁，玩家必须时刻保持警惕，才能在这片被遗弃的极地世界中活下去。

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