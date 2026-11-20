IT之家 11 月 20 日消息，由 MSP Universe、GAZA Games 开发，MR SAQLAIN PRODUCTIONS 发行的动作冒险游戏《The Ghost Of Solaris》宣布即将由免费游玩模式转为付费销售，未来售价定为 49.99 美元（IT之家注：现汇率约合 334.5 元人民币）。

开发团队表示，此次调整至少会在公告发布一周后正式生效，具体日期仍需等待 Valve 审核完成后公布。玩家可以在游戏转付费前免费领取（https://store.steampowered.com/app/4452300/The_Ghost_Of_Solaris/）。

值得注意的是，本作名称疑似致敬《对马岛之魂》，但游戏实际表现却引发不少争议。Steam 商店页面展示的图片大多疑似由 AI 生成，游戏场景空洞，音效质量欠佳，预告片也因内容混乱受到批评。此外，游戏建模较为粗糙，运行过程中还存在严重卡顿，甚至被网友戏称为「PPT 游戏」，认为其完成度如同学生在电脑课上制作失败的课程项目。因此，对于打算领取后游玩的玩家，可以谨慎考虑。

游戏信息显示，本作故事发生在名为 Solaris Bay 的城市。这里原本拥有丰富的历史底蕴和街头文化，但在企业势力不断改造后，逐渐沦为由大型财团控制的阶级社会。

玩家将扮演曾经令街头势力闻风丧胆的打手 Zain Malik。五年前，他遭到同伴背叛，此后便销声匿迹。如今，他以「Ghost」之名重返这座城市，试图摧毁夺走自己人生的企业势力，并在充满背叛与复仇的地下世界中展开反抗。

游戏图赏：

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