IT之家 11 月 20 日消息，当地时间 18 日，据英国《卫报》报道，Alphabet 旗下的 Waymo 在美国全面暂停了无人驾驶出租车的高速公路服务，恢复时间未定。此前，加州因 Waymo 车辆近期发生的交通事件，禁止其在州内高速公路行驶，Waymo 随后将暂停范围扩大至全美。

Waymo 此前在旧金山湾区、洛杉矶、凤凰城、迈阿密和奥斯汀提供高速公路无人驾驶出租车服务，并在拉斯维加斯、达拉斯和丹佛等多个地区运营城市道路乘车服务，面向城区的服务此次不受影响。

Waymo 发言人通过电子邮件回应称，公司暂时停止了所有运营市场的商业无人驾驶高速公路服务，但仍会让经过培训的自动驾驶专员坐在驾驶位，继续开展高速公路测试。暂停措施从 11 月 11 日开始实施，发言人没有透露恢复时间。

同一天，加州机动车管理局也禁止 Waymo 无人驾驶出租车在州内高速公路行驶。该局发言人乔纳森 · 格罗夫曼指出，禁令与两起交通事件有关，其中一起是 3 辆 Waymo 无人驾驶车辆闯入施工区域。

其中，施工区域事件发生在 11 月 5 日，另一起事件发生在 6 日，涉及加州公路巡警车辆，地点位于旧金山的一条高速公路。

11 月 6 日事件的视频上周在社交媒体上广泛传播。画面显示，一辆 Waymo 试图绕过正在实施临时交通管制的加州公路巡警车辆。

格罗夫曼指出，Waymo 车辆多次闯入仍在施工的区域，现场有施工人员、车辆和设备。加州机动车管理局因此认定，Waymo 的无人驾驶高速公路运营对公共安全构成直接威胁。而在 5 月 18 日，就已经发生了类似事件。

Waymo 发言人则称，近期车辆在加州 101 号公路施工区域发生的事件没有造成人员受伤或车辆碰撞。

格罗夫曼指出，加州禁令不仅禁止 Waymo 在高速公路运营无人驾驶车辆，也禁止开展无人驾驶测试。只有 Waymo 向监管部门证明采取了有效整改措施，解决引发禁令的问题后，限制措施才会解除。

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