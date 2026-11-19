IT之家 11 月 19 日消息，特斯拉单日向得克萨斯州 Robotaxi 无人驾驶出租车车队新增 200 辆 Cybercab，创下该车型单日新增数量纪录。这批专为自动驾驶打造的双座车型在得州的登记数量由此突破 750 辆。

根据得克萨斯州机动车辆管理局的自动驾驶汽车登记记录，这批车辆于当地时间 11 月 17 日下午 3 时 45 分登记入册，其中包括 200 辆 Cybercab 和 1 辆 Model Y。在此次新增前，特斯拉登记在册的 Cybercab 数量自 10 月底以来一直维持在 573 辆。

此次新增车辆也让特斯拉重新超过 Waymo，成为得州登记无人驾驶车辆数量最多的企业。目前，特斯拉在得州登记的无人驾驶车辆达到 1507 辆，Waymo 则为 1321 辆，双方相差 186 辆。在这批车辆登记之前，Waymo 还领先特斯拉 15 辆。

特斯拉于 11 月 10 日首次在得州超过 Waymo，随后 Waymo 短暂夺回领先位置。如今，随着这批 Cybercab 集中登记，特斯拉再次反超。

目前，Cybercab 已占特斯拉得州登记车队的 51.3%，具体为 773 辆，超过 Model Y 的 734 辆。Waymo 在得州的车队则包括 874 辆捷豹 I-PACE 和 447 辆 Ojai 车型。

需要注意的是，车辆登记记录并未说明这些汽车具体会在哪里运营，完成登记也不意味着车辆已经开始搭载乘客。不过，此次车队扩张的时间点与特斯拉在达拉斯的部署计划较为吻合。

在 10 月举行的第三季度财报电话会议上，特斯拉人工智能负责人埃隆 · 埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）曾表示：“下个月，我们将在达拉斯启动服务。”上周末发布的一段视频还显示，达拉斯一处停车场内停放着 50 多辆 Cybercab，附近另有一辆汽车运输车，车上也装载着更多车辆。不过，特斯拉尚未公布当地服务的具体启动日期。

达拉斯已经是特斯拉 Robotaxi 业务最繁忙的市场之一。从 11 月 11 日起，当地的 Model Y Robotaxi 已开始全天候在没有安全员坐在驾驶座的情况下运行。

根据特斯拉发布的首份 Robotaxi 安全报告，今年 1 月 22 日至 10 月 18 日期间，达拉斯 Robotaxi 车队在没有安全监控员的情况下累计行驶 608130 英里，仅次于奥斯汀。

自 9 月 Cybercab 加入 Robotaxi 服务以来，公众能够乘坐 Cybercab 的服务目前仍仅限于奥斯汀。

车队规模持续扩大之际，特斯拉也在调整工厂产能，将更多资源转向 Cybercab 生产。公司计划在 2027 年夏末之前逐步结束得州超级工厂的 Cybertruck 生产，为 Cybercab 腾出产能。

本周，特斯拉还宣布将投资 30 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 219.84 亿元人民币）扩建柏林超级工厂，并新建一座生产设施。按照规划，该设施从 2029 年开始投产后，年产能最高可达 100 万辆 Cybercab。

此外，Cybercab 很快也将交付给私人消费者。上周，特斯拉开始邀请部分指定客户购买这款车型，用于个人出行，售价为 29,990 美元（现汇率约合 20 万元人民币），同时要求用户每月支付 299 美元（现汇率约合 1,998 元人民币）的自动驾驶订阅费用。特斯拉计划从 12 月开始交付，首批交付范围覆盖 Robotaxi 目前运营的得州五座城市。