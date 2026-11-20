IT之家 11 月 20 日消息，据《财富》杂志今日报道，过去一周，美国接连发生多起技术故障，导致航班停飞、银行交易延误，数百万人无法正常使用电子邮件，暴露出美国基础设施的脆弱性。

美国电网同样存在短板，问题出在铜和钢等材料的供应上。

约翰斯 · 霍普金斯大学近日在《Cell Reports Sustainability》期刊发表的一项研究显示，美国最早可能在 2027 年就面临电网设备短缺，影响新建电厂和数据中心并网。到 2030 年，变压器和变流器的短缺问题或将进一步恶化。

对于企业和普通家庭来说，最直接的影响将是电费上涨、停电更加频繁。

参与研究的约翰斯 · 霍普金斯大学副教授尤里 · 德沃尔金与博士生 Boyu Yao 分析了电网设备供应问题。“过去，人们从不担心这些设备的供应。但缺少它们，即使建好了数据中心或发电厂，也无法接入电网，自然就无法供电。当电力需求增长速度超过预期时，行业原有的种种问题就更加突出了。”

美国电力行业面临的压力还在迅速增加。研究显示，美国用电量过去每年通常增长 1% 至 2%，随着 AI 数据中心、电动汽车和各行业电气化进程推高电力需求，预计到 2030 年将增长 21%。

这其中，数据中心预计占到预期设备缺口的三分之二。美国电气制造商协会还预计，到 2050 年，美国电力需求增幅将超过 50%。

现有电网难以承受如此快速的需求增长。哥伦比亚商学院数据显示，美国超过 70% 的输电线路使用年限超过 20 年，而电力公司要满足 AI 企业眼下的用电需求，还需要数年时间建设新的供电设施并完成并网。

制造变压器和其他电网设备需要铜、钢、镍、铝和锰。研究发现，未来四年，美国恐将面临这五种材料的全面短缺。

最先出现供应缺口的预计是铜，时间最早就在 2027 年。影响范围不仅限于电网，还会波及数据中心设备、风电变流器和纯电汽车充电设施。随后是钢和镍，研究预计，到 2030 年，这两种材料将变得极难采购。

如果电力需求持续高涨，未来四年美国变压器供应缺口将接近 15%，其他关键电网设备的缺口则达到 30%。如果再发生贸易中断，导致来自不稳定贸易伙伴的原材料供应最多下降 70%，变压器缺口将扩大至约 25%，其他关键设备的缺口也会升至 36%。

即使用电需求增长相对温和，其他电网配套设备仍将面临约 16% 的供应缺口，但变压器供应能够满足需求。

美国能源部今年 9 月承诺向 31 个项目投入 19 亿美元（IT之家注：现汇率约合 127.15 亿元人民币），以提高现有输电线路的输电能力并降低成本。但与电网实际需要的资金相比，这笔投资远远不够。摩根大通估计，到 2035 年，美国电网需要投入约 1 万亿美元（现汇率约合 6.69 万亿元人民币）。

投资不仅要用于扩建电网，还要更换老旧设备。美国大量电网设施接近使用寿命终点，老旧变压器需要翻新或更换，与新建项目争夺本就紧张的设备供应。不断上涨的维护费用也开始推高美国居民的电费账单。

制造商同样难以跟上需求。变压器通常采用定制生产，过去四年交货周期延长至原来的四倍，从约六个月增加到两年多。大型电力变压器还需要使用取向电工钢，而美国只有一家钢厂能够生产这种材料。

研究人员提出了几种缓解短缺的办法：安装低成本传感器，实时监测变压器负载；回收退役设备中的材料；以及推动变压器设计标准化，让不同设备能够相互替换，从而提高现有资源的利用效率。