IT之家 11 月 21 日消息，英特尔官方 YouTube 频道在 11 月 17 日发布了最新一期《Inside the Memory Stack》，披露了其 DDR5 内存研发和验证过程中的诸多幕后细节。

英特尔高级内存技术项目经理加布 · 格尔芬德（Gabe Gelfand）透露，早期 DRAM 原型样片经常在首次插入测试平台时无法正常工作，甚至出现无法启动的情况，而这在内存研发过程中属于正常现象。

格尔芬德介绍称，英特尔与三星、SK 海力士、美光以及 JEDEC（固态技术协会）保持密切合作，共同推进 DDR 和 LPDDR 内存技术在新一代客户端平台上的开发与验证。

研发过程中，内存厂商需要能够正常工作的处理器平台来测试新产品，而英特尔又需要功能完备的内存样片来验证处理器平台，双方因此面临典型的「先有鸡还是先有蛋」问题。

相比 DDR4，DDR5 引入了更多需要协同验证的硬件组件，包括集成在内存模组上的电源管理芯片（PMIC）、串行存在检测（SPD）集线器以及时钟驱动器等。这些组件增加了内存系统的复杂程度，也对处理器内存控制器、主板电路设计和各组件之间的兼容性提出了更高要求。

格尔芬德表示，DDR5 和 LPDDR5 相比前代技术具有更低的工作电压和更严格的电气余量，因此验证难度进一步增加。即使是同一款内存，不同批次样片之间也可能存在差异，需要通过反复测试、故障分析和联合调试解决问题。部分情况下，内存厂商还需要从 DRAM 芯片层面进行修改，再提交改进后的样片重新验证。

为解决这些问题，英特尔动用了数千颗处理器和大量内存样本开展测试，并与合作厂商共享硬件、软件和测试方法。对于 LPDDR 这类直接焊接在主板上的内存，验证难度尤其高，因为出现故障后无法像普通 DIMM 内存条那样直接拔插更换。

在软件层面，英特尔还持续优化内存参考代码，通过固件在系统启动阶段对内存运行参数进行配置和校准，以适应不同处理器、内存样片及平台之间的差异。随着内存运行速度提高，时序、电压和信号完整性等因素都会影响系统稳定性，因此需要持续进行底层优化。

除稳定性外，内存容量也是英特尔近期推动的技术方向之一。四 Rank CQDIMM 技术通过在单根内存模组上实现四个数据 Rank，将单条 DDR5 内存容量提升至 128GB。采用两根此类内存的双通道平台，理论上可以实现 256GB 总容量。

据华擎今年 3 月公布的信息，其 Z890I Nova WiFi R2.0 Mini-ITX 主板（仅配备两个 DDR5 内存插槽）搭配两根金士顿 128GB 内存，已经在 256GB 容量下实现 DDR5-7400 MT/s 的运行速度。

CQDIMM 基于四 Rank CUDIMM 设计，单条容量最高可达 128GB，原生数据传输速率为 DDR5-7200 MT/s。华擎通过优化电路设计以及软硬件调校，将上述配置的运行速率进一步提升至 7400 MT/s。

从内存颗粒密度来看，英特尔客户端平台支持的 DDR5 DRAM 单颗粒密度也在持续提升，从 Alder Lake 时代的 16Gb（2GB）发展至 Arrow Lake 时代的 32Gb（4GB）。更高的颗粒密度为单条 128GB 内存模组提供了基础。

此外，采用单通道单条大容量内存模组的方案，相比传统每通道安装两根内存条的配置，还能减少部分信号完整性方面的挑战。随着内存频率和容量不断提升，处理器、内存颗粒、模组、主板和固件之间的协同验证也变得更加重要。