季度利润创下纪录，SK 海力士推出 750 亿美元股东回报计划

IT之家 10 月 28 日消息，据路透社报道，今天（28 日）上午，SK 海力士公布约 750 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5,010.78 亿元人民币）的股东回报计划。受 AI 基础设施建设需求推动，存储芯片价格持续上涨，公司第三季度利润增至去年同期的七倍多。

SK 海力士也是英伟达的供应商。公司称，DRAM 和高带宽内存芯片的产能均被预订至 2029 年，并在扩大与主要客户的长期供货合作。

SK 海力士再次预测，芯片供不应求的局面可能持续至 2030 年，进一步凸显市场需求强劲，也有助于缓解投资者对 AI 业务收入能否持续的疑虑。

据悉，SK 海力士股价早盘上涨 8%。

按照今年的股东回报计划，SK 海力士将派发 30 万亿韩元（现汇率约合 1,512.9 亿元人民币）现金股息，并回购及注销价值 60 万亿韩元（现汇率约合 3,025.8 亿元人民币）的股份，其中包含 8 月公布的 40 万亿韩元（现汇率约合 2,017.2 亿元人民币）回购计划。

为更准确地掌握中长期需求，SK 海力士与 14 家主要客户签订了长期供货协议，还在主动与多家客户商讨延长合同期限，通常这类合同的期限为 5 年。

公司还披露，目前签订的长期供货协议，锁定的供货量超过 2027 年和 2028 年总产能的 50%。

财报显示，SK 海力士第三季度营业利润创纪录，达到 83.3 万亿韩元（现汇率约合 4,200.82 亿元人民币），去年同期为 11.4 万亿韩元（现汇率约合 574.9 亿元人民币）；营收同比大增 328%，达到 104.6 万亿韩元（现汇率约合 5,274.98 亿元人民币）。