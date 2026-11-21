IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 phys 昨日（11 月 19 日）发布博文，报道称最新研究提出火星杰泽罗陨石坑底部一处近 40 亿年前形成的岩层，可能源自低黏度熔岩汇聚而成的熔岩湖。这为理解火星早期火山活动及内部热演化提供了新线索。

火星如今寒冷荒凉，但近 40 亿年前，流动性极强的熔岩可能曾奔流约 200 公里，汇聚成熔岩湖。11 月 5 日发表于《通讯 · 地球与环境》的新研究中，科学家利用“毅力号”火星车数据，为杰泽罗陨石坑底部古老岩层的形成提出了新解释。

研究聚焦于名为 Séítah 的富含橄榄石地层。此前研究认为，它与地球早期的科马提岩类似，后者由低黏度、流动起来“几乎像水”的熔岩形成。不过，火星内部通常被认为较冷，为何会出现这类富含大颗粒橄榄石的岩层，一直令科学家好奇。

为解开谜团，研究团队将“毅力号”搭载的 PIXL 射线光谱仪获得的岩石化学成分数据，代入地球熔岩黏度模型。结果表明，形成该地层的熔岩黏度较低，可能从喷出口流出了约 200 公里。岩石图像还显示，橄榄石晶体相互交错嵌合。参照地球熔岩湖中的类似结构，研究人员推测，这些岩石可能经历了数百年至数千年的缓慢冷却。

这项研究不仅有助于解释火星长距离熔岩流的成因，也为地球与火星地幔演化可能存在相似性提供了支持。研究负责人阿德里安 · 布朗指出，形成这类熔岩需要较温暖的火星内部，因此也能为探讨古代火星的宜居条件提供线索。

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