IT之家 11 月 21 日消息，在蔚来品牌及品牌标识发布十周年之际，蔚来 ES9 地平线鎏金特别版正式上市，售价 63.8 万元起；采用 BaaS 电池租用方式购买，售价 53 万元起。

据官方介绍，该车提供鎏金拂晓、鎏金晨曦、鎏金朗照配色，搭载鎏金双叠地平线腰线。历经 8 次喷涂、5 次烘烤，多重色漆与清漆层层叠加，再经 12 道工序、109 小时精细打磨。此外，该车还提供 24K 鎏金银色车标、24K 鎏金玄金车标，搭配 24K 鎏金悬浮轮标及 22 英寸锻造揽月轮圈。

座舱方面，该车带来全新双色内饰主题「苏木红」搭配「云贝米」，以及「可可棕」搭配「帕米尔棕」，行业首次引入「金属绣线」辅以插针绣工艺。

据IT之家此前报道，蔚来 ES9 旗舰 SUV 于 5 月 27 日上市，整车购买价格为 49.8 万-62.8 万起，租电方案价格为 39 万-52 万元起：

行政豪华版：整车购买 49.8 万元起、电池租用方式购买 39 万元起

行政签名版：整车购买 55.8 万元起、电池租用方式购买 45 万元起

地平线特别版：整车购买 62.8 万元起、电池租用方式购买 52 万元起

该车长 5365mm，宽 2029mm，高 1870mm，轴距达到 3250mm，号称中国体量最大的纯电 SUV。

蔚来 ES9 搭载了最新一代全域 900V 高压架构，峰值功率 520kW、峰值扭矩 700N·m；搭载自研高性能六活塞制动卡钳，100-0km/h 制动距离 35.3m；标配 102kWh 长续航电池，CLTC 综合工况续航里程 620km；搭载线控转向系统、全主动悬架的天行智能底盘，并标配后轮转向（转弯半径 5.4 米）。