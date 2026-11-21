IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（11 月 20 日）发布博文，报道称微软正酝酿升级安卓版“连接至 Windows”（Link to Windows）应用，开发“扩展显示”（Extend display）功能，有望让安卓手机变身电脑副屏。

该媒体指出和当前将手机投屏到电脑显示器上相反，“扩展显示”将部分电脑桌面传送到手机上，为用户额外增加一块显示区域。例如手机可用于放置聊天窗口；如果平板获得支持，更大的屏幕则适合显示参考文档，让闲置设备有机会重新派上用场。

该媒体通过挖掘最新安卓版“连接至 Windows”应用程序，在界面文字、图标及代码中发现相关线索。其中相关代码包含 H.264、HEVC 视频编码格式，以及分辨率、刷新率等参数字段，意味着该功能可能通过视频传输呈现电脑画面。IT之家附上相关代码如下：

应用中还出现了停止显示、连续按两次返回键退出等操作提示，代码也列出了电脑锁定、连接中断等结束会话的情况。不过，部分接收与连接代码仍不完整，功能尚处于开发阶段。

相比之下，苹果 Sidecar（随航）支持将 iPad 用作 Mac 副屏，但不支持 iPhone。微软这项功能若能落地，将为安卓手机与 Windows 电脑协作增加新用途。