可靠性是首要任务：微软承认 Win11 睡眠唤醒后安卓手机“失联”问题，称正在改进

IT之家 11 月 10 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 10 日）发布博文，报道称微软承认 Windows 11 版 Phone Link 应用存在 Bug，电脑从睡眠唤醒后经常丢失安卓手机连接。

微软 Windows 与设备业务负责人帕万 · 达武卢里（Pavan Davuluri）上月（2026 年 10 月）在 X 平台回应网友，表示正在改进连接的可靠性和速度，尤其是唤醒后重新连接手机的体验，强调“可靠性是我们的首要任务”。IT之家附上相关截图如下：

根据该媒体调查，不少用户反馈，电脑睡眠唤醒后，手机连接会一直显示“正在连接”，无法查看照片、通知或消息；即使连接恢复，照片浏览等功能也可能中途失败。

造成问题的原因可能包括 Windows 睡眠机制，以及安卓的省电模式会限制“Link to Windows”后台服务运行。微软方面承认，连接可靠性是优先事项，团队正在持续投入改进。

该媒体深入挖掘安卓版 Link to Windows 应用，发现内部引用名为 RemoteControlManager 的功能，包含用于重启和关闭电脑的以下字符串：

pc_controls_restart_label

pc_controls_shutdown_label

pc_controls_update_and_restart_label

pc_controls_update_and_shutdown_label

如果将电脑置于睡眠状态，系统会警告“连接到 Windows”功能可能会断开连接，并显示消息：“电脑进入睡眠状态后，将与此设备断开连接。您需要前往电脑将其唤醒。”

同样，还有一条信息显示：“您的电脑需要重启才能完成更新。您电脑上所有未保存的应用程序中的工作都将丢失。由于您不在电脑旁，因此无法在此处保存。是否仍然要重启？”