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经 170 万人测试后，谷歌正式推出 Win10 / Win11 版“附近分享”功能

2023/7/20 9:11:12 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 20 日消息，谷歌今天发布新闻稿，宣布在 Win10Win11 平台推出桌面版“附近分享”（Nearby Share）功能，方便用户快速在安卓设备和 PC 之间传输照片、文件和视频。

谷歌表示 Win10、Win11 版 Nearby Share 功能于今年 3 月开始测试，在此期间收到了大量用户反馈和建议，在修复诸多 BUG 之后该功能已趋于稳定，现面向所有用户开放。

谷歌表示过去几个月的 Beta 测试期内，有超过 170 万人测试了该功能，在安卓设备和 PC 之间传输了超过 5000 万个文件。

Nearby Share 正式版在测试版基础上添加了几项新功能 / 新特性，IT之家汇总如下：

  • 谷歌添加了完成文件传输的估计时间。在用户发送视频或整个文件夹等大型文件时，希望查看其共享速度时，这可能会很有帮助。

  • 设备通知中提供图像预览，帮助用户确认当前分享文件是正确的。

谷歌表示 Windows 版 Nearby Share 适用于所有 PC，不过通过和惠普等公司合作，会针对部分机型进行特别优化。惠普的 Dragonfly Pro 是首款预装 Nearby Share 的 PC 之一。

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关键词：Win10Win11安卓

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