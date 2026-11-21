IT之家 11 月 21 日消息，赛力斯执行董事、副总裁康波今日宣布，赛力斯汽车与华为联合设计的 AITO 问界 M6 推出限时现车购车权益。

在 11 月 21 日 0 点至 11 月 30 日 24 点期间下定的用户，可在 10000 元现车补贴、3 年 0 息金融方案和“贷 5 免 3”金融方案三种权益方案中任选其一，官方宣称最快 1 周可提车。官方海报提示，现车数量有限，先到先得。

问界 M6 官方指导价区间为 22.98 万-29.98 万元，共推出 8 款配置，纯电版 22.98 万元起，增程版 23.98 万元起。该车定位中大型大五座新能源 SUV，于 2026 年 4 月 22 日正式上市。

具体来看，3 年 0 息方案的月供为 4445 元起，贷 5 免 3 方案的月供为 2667 元起。两款金融方案的首付金额均为 6.98 万元起。

根据官方细则，贷 5 免 3 方案的贷款固定期限为 5 年。前 3 年年化费率为 0%，后 2 年年化费率为 2.99%，对应的近似年化利率为 5.60% 至 5.62%。

IT之家注：金融方案宣传中的“年化费率”通常按初始贷款总额计算，而“年化利率”基于剩余本金计算，同等数值下费率的实际资金成本会高于利率，具体需以金融机构合同为准。

海报显示，上述限时金融方案由中国银行、农业银行、浦发银行、中信银行、平安银行及建设银行提供。最终的购车方案及利率标准，需以金融机构的实际审批结果和签署的合同为准。

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