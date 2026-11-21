IT之家 11 月 21 日消息，11 月 20 日 20 时 50 分，中国能建华东院设计、建筑集团承建的喀什华电 2×66 万千瓦热电联产项目 7 号机组，通过 168 小时满负荷试运行，标志着新疆最大热电联产项目全面建成投产。

IT之家从官方介绍获悉，该项目位于新疆喀什市，是国家“两个联营”一体化重点项目、新疆电力发展规划重点工程，在原址扩建 2 台 66 万千瓦高效超超临界一次再热间接空冷机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘设施，机组纯凝期具备 20%THA 深度调峰能力，烟气污染物排放浓度达到超净排放标准。

采用“两机一塔”和“烟塔合一”方案，主厂房以“天山飞雪”为设计灵感，工业建筑与城市风貌协调统一。同时，项目深度融合大数据、物联网、人工智能等先进技术，构建智能发电与智慧管理两大平台，打造安全、高效、绿色、智慧的现代化城市电厂。

项目全部投产后新增 3200 万平方米供热能力，覆盖喀什地区的喀什市、疏附县、疏勒县，能提供稳定的民生热源和电力，有效补足南疆供热短板，增强南疆电网末端供电和调峰能力。

项目采用高背压供热技术，将汽轮机排汽余热用于城市采暖，采暖期热电比大于 50%，实现能源梯级利用、清洁高效供热；机组选用高效超超临界一次再热参数，设计年均发电煤耗约 269.25 克 / 千瓦时，处于同类型机组先进水平；同步配置低氮燃烧、SCR 脱硝、电除尘系统，排放浓度优于国家标准，在保障供热民生的同时实现绿色低碳运行。

项目地处高烈度抗震设防区，采用先进的减隔震设计方案，为国内首次在火电厂集控楼采用隔震设计，侧煤仓采用的煤斗隔震技术为首次工程实际应用，同时在全世界首个使用自复位支撑 + 屈曲约束支撑混合设计的火电厂汽机房；首次采用“两机一塔”超高烈度区 X 柱钢混及整体结构关键技术；首次在 66 万千瓦机组 750kV 出线采用四角接线以节省占地。

项目厂区存在砂土液化风险，地基土与地下水对混凝土及钢筋具有强腐蚀性，且面临大体积混凝土温度裂缝管控难题。建设团队以技术创新逐一破题：采用碎石桩成套加固工艺消除液化隐患，构建“抗渗混凝土 + 防腐涂层”双重防护体系应对强腐蚀环境，创新应用分层斜面推移浇筑、智能实时测温、保温蓄水养护一体化技术控制温度裂缝，并通过数字化建模、工况模拟、受力验算优化支护方案。

项目投产后，将进一步提升喀什地区电力热力安全保障能力，为喀什地区提供安全可靠、清洁低碳的电力热力保障，在支撑南疆电网安全稳定运行。