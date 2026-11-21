IT之家 11 月 21 日消息，乔思伯旗下 BO400 VP 铝制海景房机箱现已在京东发售，该产品采用真空镀工艺，支持 360 水冷，拥有 10 风扇位，定价为 1999 元。

该机箱使用 ATX 分仓结构，具体尺寸为 474mm x 311mm x 489mm，净重 12.9kg，其内部骨架由十二根型材铝柱与八个压铸转角件通过榫卯结构连接而成，中空型材框架厚度为 2mm，前面板使用厚度为 6mm 的 CNC 铝面板，表面经过阳极拉丝处理与水电镀镍铬打底，面板指示灯可接入 ARGB 系统进行控制。

该机箱支持三面侧透自由切换，出厂默认的金属顶盖可直接替换为附赠的玻璃顶盖，以满足不同视觉需求。机箱内部支持显卡竖装方案，用户可以配合 A50 PCIE5.0 铝制显卡竖装支架使用。前置 I/O 接口面板集成了电源键、重启键、音频口、两个 USB-A 3.2 Gen 1 接口以及一个 USB-C 3.2 Gen 2 接口。

硬件规格上，机箱兼容 Mini-ITX、Micro-ATX 和 ATX 主板，并且支持背插型主板。内部提供八个扩展槽位，支持长度达到 435mm 的显卡、高度为 173mm 的 CPU 风冷散热器，并兼容长度小于等于 200mm 的 ATX PS2 电源。机箱至多可容纳四个 3.5 英寸硬盘和两个 2.5 英寸硬盘。

散热规格方面，机箱顶部与底部均支持安装三个 120mm 或两个 140mm 风扇，侧部支持三个 120mm 风扇，后部支持一个 120mm 风扇。水冷排兼容性上，顶部、底部和侧部最高均支持 360mm 规格冷排。当冷排安装在主板侧面时，预留了 76mm 的安装空间，若采用夹汉堡模式，背线侧允许加装厚度不超过 45mm 的风扇。

IT之家附产品参数：

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