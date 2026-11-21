IT之家 11 月 21 日消息，外媒 SammyGuru 在拆解三星最新 One UI 9.5 测试版时，发现三星正在为天气应用测试多项 AI 智能提醒功能，系统能够识别用户的起床时间和通勤行为，在用户起床、上班或下班回家时自动加载最新天气信息。

具体来看，相应功能依赖三星 Personal Data Intelligence（个人数据智能）系统，能够识别用户早晨何时起床、何时开始通勤，当系统检测到用户离开家或工作地点时，天气应用便会向用户自动弹出天气预报卡片。

在隐私方面，相应代码字符串显示 Personal Data Intelligence 会在用户设备本地分析位置数据，但用户的经纬度信息仍会分享给三星天气数据服务提供商 The Weather Channel，该服务商只会将位置数据用于提供天气信息，不会与第三方分享。

除了天气应用，三星还计划让 One UI 9.5 中的其他功能了解用户的日常通勤习惯。外媒 Android Authority 此前发现，三星为新版系统悄悄新增一项“三星驾驶报告（Driving Report）”功能，该功能能够在用户驾车出行前提前检查天气状况和睡眠评分，并在用户出发时间前约 1 小时推送相关提醒。

结合本次天气应用新增的通勤天气预测功能来看，三星似乎希望通过 One UI 9.5 更全面地学习用户的日常作息和出行规律，从而提供更加主动的个性化服务，预计这些功能将于明年年初 Galaxy S27 系列发布时在 One UI 9.5 正式版上线。