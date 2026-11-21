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IT之家 11 月 21 日消息，余承东发文，宣布鸿蒙智行享界 V8 正式开启全国规模交付，该车于昨日正式上市，包含七款车型，售价区间 31.98-42.98 万元，上市 2 小时大定便突破 2216 台。
据IT之家此前报道，享界 V8 车身尺寸为 5335/2005/1805mm，轴距 3250mm，采用 2+2+3 七座布局；除 Max+ 外，享界 V8 其余版本均可选 800V 增程或 800V 纯电动力。
享界 V8 Ultra+
增程版 39.98 万元起 | 纯电版 42.98 万元起
四驱 + 双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器
四激光雷达 | L3 级自动驾驶架构设计 | 二排旋转零重力座椅
享界 V8 Ultra
增程版 35.98 万元起 | 纯电版 38.98 万元起
21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏
四激光雷达 | L3 级自动驾驶架构设计
享界 V8 Max+
增程版 34.98 万元起
四驱 + 双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器
共光路舱内激光雷达 | 21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏
享界 V8 Max
增程版 31.98 万元起 | 纯电版 34.98 万元起
增程标配 56 度电池 | 纯电标配 120 度电池
共光路舱内激光雷达 | 全系标配 ±12° 后轮转向