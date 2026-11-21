IT之家 11 月 21 日消息，据 TechCrunch 报道，一家总部位于美国的初创公司正在印度起诉苹果，指控苹果 NameDrop 功能侵犯其专利，该功能允许用户将两台设备靠近即可分享联系信息。

法庭文件显示，GG Technologies 正在寻求 150 亿印度卢比（IT之家注：现汇率约合 10.7 亿元人民币）的损害赔偿并申请法院对苹果颁布禁令；该公司是联系人交换应用 StayTouch 背后的开发商，用户只需将手机靠近即可通过该应用互换联系信息。

这家初创公司透露，双方于 4 月启动的调解程序在 9 月宣告破裂，随后该公司于 10 月在印度正式提起诉讼。在印度提起商业诉讼之前，通常需要进行诉前调解。该公司也于 4 月在美国就相关的专利侵权指控起诉了苹果。

在向孟买高等法院提交的 781 页法庭文件中，GG Technologies 指控苹果的 NameDrop 侵犯了其印度专利 —— 该专利技术可让手机无需手动配对即可与附近设备交换联系信息。

该公司于 2019 年推出了 StayTouch，同年首次在美国为该技术寻求专利保护，并于 2021 年提交了印度专利申请，于 2024 年 7 月获得授权。

2023 年 6 月，苹果推出 NameDrop 功能，并于当年晚些时候在 iPhone 上首次亮相，同年 10 月通过 watchOS 10.1 支持兼容的 Apple Watch。

“我们正在寻求一项禁令，以限制 iOS 原生功能 NameDrop 的使用，”GG Technologies 表示。该公司在诉状中敦促法院限制苹果在印度销售或进口预装 NameDrop 的 iPhone 和 Apple Watch。该案件尚未排定开庭日期。

报道称，GG Technologies 由印度理工学院德里分校毕业生、前高盛投资银行家高拉夫 · 戈尔（Gaurav Goel）于 2018 年创立，该公司开发了 StayTouch 作为交换名片的替代方案，这款应用可在 iOS 和安卓平台上使用。