IT之家 11 月 20 日消息，YouTube 频道 AppleTrack 昨日（11 月 19 日）更新视频，分享了苹果 20 周年款 iPhone（该信源称其为 iPhone XX）的渲染图。

消息源称本次渲染基于可信泄露信息制作，显示 iPhone XX 采用全玻璃工业设计、曲面显示屏、触觉按键、苹果设计的摄像头传感器以及全新的电池技术。

IT之家查询公开信息，AppleTrack 由 Sam Kohl 运营，内容以汇总传闻、追踪爆料源和部分独家消息为主，会交叉验证马克 · 古尔曼、郭明錤、The Information 等信息来源，此外 MacWorld 等主流媒体也会采信 AppleTrack 跟进报道，因此其渲染图片有一定可信度，但苹果官方发布前，相关信息仅供参考。

延伸阅读

初代 iPhone 于 2007 年 1 月首次亮相、同年 6 月 29 日上市，因此 2027 年恰逢 iPhone 问世 20 周年。据供应链消息，苹果计划跳过 iPhone 19 的命名，2027 年的新机将直接以 iPhone 20（也有 iPhone XX 的叫法）命名，该机型预计定位对标十周年的 iPhone X，于 2027 年 9 月发布，不会出现在 2026 年秋季发布会上。

这与苹果 2017 年的做法如出一辙 —— 当年正值 iPhone 问世十周年，苹果跳过 iPhone 9，直接推出以罗马数字“X”（代表 10）命名的 iPhone X，后者于 2017 年 9 月 12 日发布、11 月 3 日开售。据爆料，20 周年版 iPhone 的内部工程机代号为“Glasswing”，暗示全玻璃机身方向。

据科技媒体 MacRumors 于 2026 年 11 月汇总、验证的供应链消息，20 周年版 iPhone（上市后可能命名为 iPhone 20 Pro）有望迎来四曲面全玻璃外观、屏下 Face ID、屏下前置摄像头、固态按键、新一代 OLED 屏幕、A21 Pro 芯片、自研图像传感器等全方位升级。

文中提到的“苹果设计的摄像头传感器”或指向苹果自研 CMOS 图像传感器，其采用 LOFIC（横向溢出积分电容）次世代 HDR 成像技术，通过在单像素中整合线性与对数两种电荷容纳方式提升动态范围，让手机在大光比场景下呈现更丰富细节，最高或实现 20 档动态范围，接近高端电影摄影机水平。

文中提到的“全新的电池技术”或为硅阳极电池。相比传统石墨阳极，硅阳极单位重量可储存更多锂离子，有望在不增大机身的前提下延长续航。

此外，该机还有望搭载与无边界视觉相呼应的“液态玻璃”（Liquid Glass）系统 UI，界面控件、动画与机身玻璃质感相互配合，呈现整机如同一整块玻璃的观感。另据博主 @数码闲聊站 爆料，iPhone 20 Pro 屏幕尺寸约为 6.41 英寸、分辨率 2686*1236，iPhone 20 Pro Max 约为 6.96 英寸、分辨率 2912*1340，苹果正在测试无边四曲面设计和小灵动岛打孔方案。