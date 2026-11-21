IT之家 11 月 21 日消息，极摩客 GMK M10 迷你主机现已在电商平台上架，24G+512GB 版本京东售价 3899 元，活动到手价 3399 元，11 月 26 日早上 10 点开售。

极摩客 M10 搭载 AMD 锐龙 5 6600H 处理器，6 核 12 线程满规格，加速频率可达 4.5GHz（实测最高睿频 4541.8MHz），配备 3MB L2 + 16MB L3 缓存。不同于轻薄本为屏幕与续航压缩功耗，M10 以性能模式稳定输出 40W，峰值可达 45W，让同一颗处理器跑出满血状态。整机实测鲁大师跑分 95 万 +（实测 937524 分）。

该机支持三档性能调节，提供静音 30W、平衡 35W、性能 40W 三档自由切换，峰值可达 45W。

M10 配备一个 USB4 接口，同时支持 40Gbps 数据传输、4K@60Hz 视频输出、PD3.0 最大 100W 供电，带宽实测约 2.9GB/s。

该接口还支持外接显卡坞扩展，实测外接 RX 7600M 后《黑神话：悟空》从平均 24 帧跃升至 63 帧，《英雄联盟》达到平均 114 帧。

M10 集成 AMD Radeon 660M 核显，6 个计算单元 @1900MHz，采用 RDNA2 游戏架构，3DMark Time Spy 显卡跑分 1349。

1080P 性能模式下，《英雄联盟》平均 95 帧、《星际战甲》平均 140 帧、《原神》平均 58 帧、《漫威争锋》平均 40 帧。

M10 板载 24GB LPDDR5 4800MT/s 内存，整机配备 3 个 M.2 盘位：盘位一 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 最大 8TB，盘位二 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe & SATA 最大 8TB，盘位三 M.2 2242 SATA 最大 1TB。出厂预装 512GB NVMe SSD，用户可按需扩展至 17TB。

M10 配备双 HDMI 2.0 + USB4（DP 4K@60Hz），支持三路独立输出，三屏同时 4K@60Hz。

外观方面，M10 采用全金属 CNC 中框精雕成型，喷砂氧化黑色工艺耐磨且不留指纹；面壳为 2.5D 钢化玻璃镜面加镭射 LOGO。

整机尺寸 114×106×42.5mm，质量约 430g，约为传统台式机的 1/50 体积，兼容 VESA 壁挂。

M10 散热采用超导铜管加单风扇涡轮方案，性能模式单烤 FPU 满载 1 小时，机身表面最大温升不到 20℃。噪音上，20cm 距离待机仅 30.9-31.6dB、在线 4K 视频 31.3-31.8dB、CPU 满载拷机 37.3-38.2dB。

网络方面，其配备 WiFi 6E + 蓝牙 5.2 以及 2.5G 以太网口。

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