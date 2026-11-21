IT之家 11 月 21 日消息，当地时间 20 日，据《华尔街日报》报道，亚马逊对纽约市的一项劳工法案《配送保护法》（又称第 518 号提案）发起了反击。该法案将强制企业直接雇佣送货人员，而不是外包给第三方承包商。

不仅如此，亚马逊通过弹出窗口警告客户：如果该法案最终成为法律，每笔订单的配送费用或将涨价 5 美元（IT之家注：现汇率约合 33.5 元人民币）。

该法案将改变亚马逊配送司机的实际雇主身份。按照目前的配送模式，在身穿亚马逊马甲、驾驶亚马逊货车，甚至受到亚马逊 AI 摄像头的驾驶行为监控的司机背后，实际的雇主往往是亚马逊旗下配送体系中的小型合作企业，或称配送服务合作伙伴（Delivery Service Partners）。

根据纽约市这项法案，亚马逊若想继续在纽约市五大行政区运营配送站，就必须将定期从这些站点配送包裹的司机纳入自己的员工工资名册。即使是兼职司机，只要在任意 30 天内累计从事配送工作超过 8 小时，也在适用范围内。此外，配送站内负责包裹分拣的员工同样受到这项规定约束。

对于已经从事配送工作的司机，法案也设置了就业保障条款。如果亚马逊为遵守法律而终止配送合同，导致合作企业裁掉司机，亚马逊就必须优先向这些司机提供原来的岗位，以亚马逊员工身份重新聘用他们，之后才能招募其他人接手。新岗位的聘用条件，也不得低于司机原先的工作条件。

纽约市市长佐赫兰 · 马姆达尼支持这项法案。他指出，亚马逊通过分包模式，将配送业务交给合作企业，从而逃避了对一线配送人员承担的责任。亚马逊则反驳称，法案将危及其在纽约市合作的 40 多家配送企业，以及这些企业 5000 多名员工的生计。

亚马逊更表态，不排除将配送站迁出纽约市。倘若如此，纽约市民可能面临更高的费用，包裹配送时间也可能延长。

亚马逊还将这套说辞搬到了自己的应用程序和网站上，与黑色星期五促销优惠一同展示。页面上的“立即行动”按钮会引导购物者进入一段预先拟好的信息，要求所在选区的市议员投票反对该法案。

纽约市议会议长朱莉 · 梅宁也对亚马逊作出了回应。她说：“如果亚马逊认为，靠这场误导性宣传就能威胁纽约市民、恐吓市议会，那就大错特错了！”