IT之家 11 月 22 日消息，开源鸿蒙官网显示，来自深圳市因科美通信有限公司的 SL10 已通过 OpenHarmony 测评，搭载了 Hi3372GBCV100 芯片，预装基于 OpenHarmony 5.1.0 Release 版本的轻量系统。

参考IT之家此前报道，星闪联盟官网认证信息显示，这款设备为一款音箱设备，测试集显示，EACOME SL10 音箱通过了 SLE 射频一致性测试、基础服务层协议一致性测试、高清音频协议一致性测试。这意味着，这款音箱将支持 NearLink E2.0（即星闪音频）。

这也将是全球首款星闪音箱。

根据华为官网描述，星闪音频物理层传输速率可达 16Mbps，带宽能力超传统技术，充足的通道容量就能够承载 48kHz/24bit Hi-Fi 音频无损传输。IT之家注：目前支持星闪音频的耳机包括 FreeClip 2 典藏版、FreeClip 2、FreeBuds Pro 5 等。

延伸阅读

公开资料显示，深圳市因科美通信有限公司成立于 2010 年 5 月 13 日，前身为始于 2002 年的 Eacome 语音算法技术开发团队，是一家集 ID 设计、结构设计、硬件设计、语音视频算法开发、软硬件研发、生产、销售、技术服务于一体的综合型科技公司，主要面向 AI 智慧会议、专业级会议、数字语音技术等场景，产品覆盖全球 102 个国家和地区。

文中搭载的 Hi3372GBCV100 芯片来自海思。据海思官网信息，Hi3372V100 是一款星闪音频芯片，支持星闪 E2.0 与蓝牙 6.0，内置高性能 DSP，支持主动降噪、语音唤醒、骨传导语音唤醒以及助辅听算法等功能。

星闪（NearLink）是新一代无线短距通信技术，由国际星闪无线短距通信联盟（简称“国际星闪联盟”）推动，目标是承载智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用。2025 年 3 月，星闪 2.0 标准正式发布，其中专为音频场景优化的星闪音频标准（星闪 E2.0）同步落地。

据海思介绍，星闪音频采用最大 4MHz 带宽设计和 16QAM 高阶调制，最高速率达 16Mbps；借助 Polar 码算法，抗干扰能力提升 5.5dB，高码率音频的有效连接距离可延伸至 100 米以上，最多支持 20 路设备直连、数百级 Mesh 组网。

作为参考，2025 年 11 月 25 日，华为在 Mate 80 系列及全场景新品发布会上推出 FreeBuds Pro 5 悦彰耳机，该产品是业界首款支持星闪音频技术的无线耳机，配合自研第三代音频芯片与 L2HC 5.0 编解码协议，可实现 4.6Mbps 传输速率，承载 96kHz/24bit 母带级无损音源。

华为 FreeClip 2 耳夹耳机则于 2025 年 9 月 24 日发布，售价 1299 元，支持 L2HC 音频编码，并计划在 2025 年年底升级星闪音频体验。

OpenHarmony（开源鸿蒙）是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建智能终端设备操作系统的框架和平台。2026 年 8 月，中国电子技术标准化研究院通过 OpenAtom OpenHarmony 工作委员会评审，获授“OpenHarmony 兼容性测评合作中心”资质，面向开源鸿蒙生态产品开展兼容性测评验证工作。