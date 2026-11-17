新增大模型增强功能，在拍照、夜景、人像、大光圈模式下拍照后，可持续优化暗光和人像照片，深度提升清晰度和质感（相机设置 > AI 超清增强 > 下载“大模型增强”，暗光环境拍摄的照片，可通过图库界面点击魔法棒图标触发该模型）。