IT之家 11 月 17 日消息，今晚除了华为 Mate 90 系列手机推送 HarmonyOS 7.0.0.115 版本外，华为 Mate XT 2 三折叠手机也迎来了新版本升级，包体大小同样突破 10GB，并基于星闪技术新增了“好心人救援”功能。
IT之家附华为 Mate XT 2 三折叠手机此次更新内容如下：
图库
支持批量将 HEIF 格式图片转为 JPG 格式，一次选择多张，转换更高效（图库 > 照片页或某一相册内 > 多选 HEIF 格式图片 > 更多 > 转为 JPG 格式）。
相机
新增大模型增强功能，在拍照、夜景、人像、大光圈模式下拍照后，可持续优化暗光和人像照片，深度提升清晰度和质感（相机设置 > AI 超清增强 > 下载“大模型增强”，暗光环境拍摄的照片，可通过图库界面点击魔法棒图标触发该模型）。
系统
1.录屏批注新增双击切换功能，录屏时通过实况卡片打开批注开关，双击批注胶囊即可在“触摸批注”与“操作屏幕”间切换，体验更便捷（使用该功能时需断开手写笔连接）。
2.新增“好心人救援”功能，基于星闪连接技术，助力紧急信息传递，既可以在紧急情况向周边人发起求助，也可以通过收到的求救信息，对周边求救者施以援助（连按 5 次电源键 > 点击“求助周边人”> 打开相关设置开关）。
3.更新多模态基础大模型到 1.0.0.405 版本（温馨提醒：由于涉及到大模型更新，本次更新包体积较大）。
系统扩展特性
对系统扩展特性进行同步更新，增强特性功能，提升用户体验。
需要注意的是，华为目前常采用分批的方式进行升级推送，未收到更新的用户需继续等待。