IT之家 11 月 22 日消息，华为史上最薄智能手表 —— 华为WATCH Air 将于 11 月 24 日 14:30 登场。该产品拥有 6.9 毫米机身，号称“薄，且强”。

11 月 20 日，华为终端 BG CTO 李小龙对这款新品进行了预热。他表示，这款表又轻又薄，佩戴舒适性非常好，尤其对男性穿西装衬衣非常友好，不会和衬衣袖子干涉。他还提到：“因为非常轻，运动时佩戴也非常稳定，心率数据准确性很好，是一个全能型选手。”

据此前官方公布信息，新机采用 6.9mm 超薄设计，提供 1.4mm 超窄四等边、蓝宝石玻璃表镜，高亮钛合金一体化机身搭配三款机身配色。

IT之家注意到，数码博主 @数码闲聊站 此前已发文透露华为 WATCH Air 的屏幕、材质与机身参数，华为史上最薄机身、最窄黑边、最大屏占比，集齐三个“华为之最”。

据该博主介绍，华为 WATCH Air 配备 1.92 英寸 AMOLED 方屏，采用全新结构设计，厚度压至 6.9mm，重量为 27g；在这一厚度下还内置高硅叠片异形电池，续航可做到一周一充。功能方面，博主表示华为 WATCH Air 的健康功能对齐 WATCH 6，运动功能对齐 GT 7 Pro。