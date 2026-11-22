IT之家 11 月 22 日消息，据中央广播电视总台中国之声报道，神舟二十四号载人飞行任务各系统昨天（21 日）在酒泉卫星发射中心进行发射场区合练。此次合练覆盖火箭、飞船、发射场、测控通信等全要素，标志着任务各系统已完全具备发射条件，发射进入倒计时阶段。

实际上，就在发射场内，不仅有神舟二十四号载人飞船、长征二号 F 遥二十四运载火箭在整个合练过程中表现出色，还有一艘神舟飞船和一枚长二 F 火箭也在紧张待命中。

辽宁省科学技术协会首席科学传播专家解仁江介绍，神舟二十四号执行正常载人飞行任务，神舟二十五号作为地面应急救援备份。一旦在轨飞船发生故障，备用飞船就可以启动应急发射，为航天员提供新的返回工具。如果没有发生紧急情况，备份飞船可转为后续正常飞行任务。

据其介绍，我国现在建立了两种地面应急发射预案，一是 8.5 天快速应急发射，适用于救援时间更加紧迫的情况；二是 16 天应急发射，适用于空间站运行基本正常、允许地面充分准备的情况。

2025 年 11 月 25 日，神舟二十二号采用的就是 16 天应急发射方案，以无人方式将备用飞船送往中国空间站，这标志着我国应急发射能力从预案准备进入实质的任务验证阶段。

实际上，从神舟十二号任务开始，中国载人航天就采用了滚动备份模式。每有一艘神舟飞船执行任务，都会有一艘飞船在发射场待命，解仁江说，这种模式的优势，体现在四个方面：

第一是提高安全保障能力，为在轨的航天员增加一条应急返回保障的途径；

第二是缩短救援准备时间，船箭提前完成相关准备，避免从零开始组织发射；

第三是保障空间站连续运行，降低单艘飞船故障对长期载人驻留任务的影响；

第四是提高资源利用效率，备份飞船既能执行救援任务，也能转为后续的正常任务。

解仁江介绍，我国已经形成了在轨自主处置、紧急撤离、地面分级应急发射、返回着陆搜救相结合的多层次安全保障体系。

第一梯度是空间站自主应急处置，通过系统冗余、故障隔离和在轨维修，尽量避免撤离；

第二梯度是在轨飞船的紧急返回，发生严重险情时，航天员利用停靠飞船尽快撤离；

第三梯度是 16 天应急发射，空间站安全但返回飞船失效时，发射备用飞船；

第四梯度是 8.5 天快速应急发射，应对救援时间更为紧迫的情况。

目前，发射场设施设备状态稳定，气象、测控、后勤保障等各系统均已完成确认，后续将择机实施发射。

IT之家注意到，按照计划，神舟二十四号乘组将于本月飞往中国空间站与神舟二十三号乘组太空会师，然后进行乘组轮换。这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，中国空间站将迎来首位外籍航天员到访。

本次任务中，巴基斯坦航天员在太空中一周左右时间回到地面。神舟二十三号乘组中的一员将继续在太空中工作生活，完成在轨驻留一年。

在那名航天员为期 1 年的太空驻留中，将实施我国首个太空人体研究计划，同时将验证航天员长期飞行健康保障能力，完善在轨医疗与防护体系；此外，将为科学项目和相关技术验证提供更长期的延续性研究机遇。