神舟二十三乘组“太空出差之旅”进入第六个月，样品舱外暴露 5 个月后回舱

IT之家 11 月 15 日消息，据中国载人航天工程网官方微博今日发布的《天宫 TV》第十一季内容，中国空间站空间辐射生物学装置第四次暴露实验进展顺利，纳米酶、放线菌、植物种子等实验样品完成为期 5 个月的舱外暴露后，随装置回舱。

在空间生命科学与人体研究领域，中国空间站空间辐射生物学装置第四次暴露实验进展顺利。纳米酶、放线菌、植物种子等实验样品完成了为期五个月的舱外暴露后随装置回舱。神舟二十三乘组完成了样品拆取、存储及装置处置等工作。这些实验样品下行后将用于进一步研究太空辐射对生物的深层影响。

上周，乘组开展了运动骨肌受力研究，利用足底压力采集设备进行典型工作日足底压力测量，采集相关数据用于研究在轨不同状态下的骨肌受力特征。

IT之家注意到，航天员还进行了鼻拭子、环境表面微生物拭子的采集、标注和存储等工作，相关样本将用于开展病毒与免疫代谢互作研究。乘组利用计算机及相应软件完成了应急决策能力评估和在轨情绪状态测试，测试结果将用于地面人员分析任务期间航天员应急决策能力与情绪状态的变化规律。

此外，乘组按计划完成了流体柜内实验样品更换以及燃烧柜内过滤器更换等工作，保障空间微重力物理科学领域相关实验顺利进行。

在空间站组合体平台照料方面，乘组完成了总挥发性有机化合物测试、空气洁净度测试等舱内环境监测工作。更换了再生生保系统设备组件和太空厨房的热风加热装置。同时开展舱内环境清洁，持续维护空间站的宜居环境。

在健康管理方面，三名航天员按计划开展锻炼，并使用骨丢失对抗仪等失重生理效应防护装备，积极对抗失重影响，保持良好在轨状态。

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