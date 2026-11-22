IT之家 11 月 22 日消息，奕境汽车品牌总经理曾清林昨日发文，回应了“汽车博主直播喊话车企拆车”这一话题。他表示，奕境公开拆车会落实，时间和方式定了会第一时间公开。
刚刷到这个话题，了解了一下来龙去脉、详细翻看了各平台的大量评论。非常感谢网友对奕境的关心、以及用户朋友们对奕境的信任。你们的呼声我们看到了。
事发突然，尤其奕境 X9 纯电版下周即将上市。我们担心回应会分散了新车的注意力，我们不回应又怕辜负了大家的信任。
总之，网友们期待的奕境公开拆车，我们会落实的，时间和方式定了我第一时间告诉大家。
据IT之家此前报道，奕境 X9 纯电版旗舰 SUV 已定档 11 月 27 日上市，确认将搭载超带宽千伏平台，并延续华为乾崑技术方案。新车也已现身工信部第 412 批新车申报目录，核心动力参数与车身规格随之公开。
工信部申报信息显示，奕境 X9 纯电版延续增程版车身规格，长宽高为 5301×2015×1805mm、轴距 3120mm，将提供后驱与四驱两种版本，后驱版搭载峰值功率 300kW 的单电机，四驱版采用前 150kW、后 300kW 的双电机布局，综合功率 450kW，两个版本的最高车速均为 200km/h。