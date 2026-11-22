IT之家 11 月 22 日消息，奕境汽车品牌总经理曾清林昨日发文，回应了“汽车博主直播喊话车企拆车”这一话题。他表示，奕境公开拆车会落实，时间和方式定了会第一时间公开。

刚刷到这个话题，了解了一下来龙去脉、详细翻看了各平台的大量评论。非常感谢网友对奕境的关心、以及用户朋友们对奕境的信任。你们的呼声我们看到了。

事发突然，尤其奕境 X9 纯电版下周即将上市。我们担心回应会分散了新车的注意力，我们不回应又怕辜负了大家的信任。

总之，网友们期待的奕境公开拆车，我们会落实的，时间和方式定了我第一时间告诉大家。