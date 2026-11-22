IT之家 11 月 22 日消息，据游戏媒体 IGN 今天报道，部分玩家近期报告称，他们在 PS5 平台游玩《GTA6》游戏时频繁遇到崩溃现象，系统只显示 CE-108255-1 错误代码。部分用户甚至无法继续推进剧情，找客服时索尼和 Rockstar 只会互相踢皮球。

IT之家从原报道了解到，目前玩家们收集到最多的错误代码是 CE-108255-1。根据索尼官方的定义，该错误仅表示“游戏或应用程序发生错误”。

尽管大多数玩家没有遇到这个问题，但受影响的用户似乎没有找到有效解决方法。更麻烦的是，有玩家还遇到了频繁崩溃现象，而且触发崩溃的原因还无法定位。PS5、PS5 Pro 玩家均报告了类似问题，有的人甚至无法推进剧情。

一名 Reddit 用户表示：“我注意到不同玩家遇到的问题表现不相同。就我而言，游戏会在杰森的加载画面崩溃：画面冻结，然后出现 CE-108255-1，游戏都没法进入。还有一些玩家能够正常游玩几分钟，之后才遇到崩溃。我真的希望索尼和 Rockstar 能够尽快合作调查并解决这个问题。”

此后有玩家向索尼 PlayStation 客服反映此事，对方让他们联系 Rockstar。当他们真的去找 Rockstar 反馈问题时，又被要求联系 PlayStation，宛如踢皮球一般。一些玩家虽然成功获得客服协助，并指示重装游戏、更新系统和恢复许可证，但并不是完全奏效。