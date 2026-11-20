IT之家 11 月 20 日消息，R 星现已陆续公布《GTA6》作弊码，玩家可以通过作弊码启用无限弹药、提高通缉等级、免疫坠落伤害等特殊功能，但必须先完整通关主线剧情，才能解锁作弊码系统。此外，部分作弊码还要求玩家完成指定挑战后才能使用。
需要注意的是，启用《GTA 6》的任何作弊功能后，本次游戏期间所有奖杯和成就都将被禁用，同时游戏也无法保存进度。因此建议玩家在使用作弊码之前先手动保存游戏。
IT之家随附目前已公开的 61 种作弊码及其解锁条件，部分尚未公开的方向键组合标注为“待公布”，具体作弊码输入方法为“拿出游戏内手机，同时按住 L1/LB 和 R1/RB，再通过方向键输入对应的作弊码”：
金钱、角色与特殊能力类作弊码
1. $250,000（获得 25 万美元）
立即获得 25 万美元。
解锁条件：完成主线剧情。
方向键输入：上、右、下、左、上、左、下、右。
2. 醉酒
让玩家角色与搭档立即进入醉酒状态。
解锁条件：累计花费 2500 美元购买酒类。
方向键输入：上、左、右、上、上、左、右、上、左、右。
3. 提高搜捕关注等级
提高整个地图范围内的搜捕关注等级。
解锁条件：成功摆脱 3 星通缉等级 25 次。
方向键输入：左、下、右、下、上、下、上。
4. 提升通缉等级
提高当前通缉等级。
解锁条件：成功摆脱 3 星通缉等级 50 次。
方向键输入：左、下、右、下、上、右、上。
5. 无限专注力
专注力不会消耗。
解锁条件：完成主线剧情。
方向键输入：下、上、上、下、上、下、上、下、上、右。
6. 免疫坠落伤害
免疫从高处坠落时受到的伤害。
解锁条件：从 12 米高处自由坠落并存活 20 次。
方向键输入：尚未公布。
7. 降落伞
在装备配置中加入降落伞。
解锁条件：在 91.5 米以上的高度完成 50 次高空跳伞或低空跳伞。
方向键输入：尚未公布。
8. 防弹衣
在装备配置中加入防弹衣。
解锁条件：完成 100 次健身训练。
方向键输入：下、上、左、上、上、上、上、上、下、下。
9. 修理载具
立即完全修复当前驾驶的载具。
解锁条件：在盖尔霍恩赛道、冒险佬泥地俱乐部（Thrillbilly Mud Club）和布恩赛道的比赛中，累计获得 10 次第一名。
方向键输入：尚未公布。
10. 无限氮气加速
载具的氮气和燃料不会耗尽。
解锁条件：完成 50 次飞车特技跳跃。
方向键输入：尚未公布。
武器与战斗类作弊码
11. 弹药全满
将所有武器的弹药补充至最大数量。
解锁条件：在靶场获得 25 枚铜牌或更高级别的奖牌。
方向键输入：下、上、右、下、左、左、上、上、下、左。
12. 无限弹药
武器弹药不会耗尽。
解锁条件：在靶场获得 25 枚银牌或更高级别的奖牌。
方向键输入：下、上、右、下、左、左、上、下、下、下。
13. 无需装填
武器弹药不会耗尽，也不需要重新装填。
解锁条件：在靶场获得 25 枚金牌。
方向键输入：下、上、右、下、左、左、上、下、下、上。
14. 全部爆炸性武器
在装备配置中加入所有爆炸性武器，并附带满额弹药。
解锁条件：投掷 100 枚手榴弹。
方向键输入：尚未公布。
15. 燃烧弹药
所有弹药均附带燃烧效果。
解锁条件：使用火焰伤害烧伤 100 名敌人。
方向键输入：尚未公布。
16. 爆炸瓶
所有瓶子受到伤害时都会发生爆炸。
解锁条件：投掷 100 瓶燃烧瓶。
方向键输入：尚未公布。
17. 爆破霰弹枪
在装备配置中加入梅森基恩锐眼短管枪，该霰弹枪发射爆炸弹药。
解锁条件：使用爆炸伤害击中 100 名敌人。
方向键输入：尚未公布。
18. 豪纳斯 H-AT
在装备配置中加入豪纳斯 H-AT。
解锁条件：炸毁 100 辆载具。
方向键输入：尚未公布。
19. 强力攻击
子弹和近战攻击命中目标时，都会将对方击飞。
解锁条件：完成主线剧情。
方向键输入：下、上、左、左、右、下、下、上、下。
20. 爆炸球
所有运动用球类物品受到撞击时都会发生爆炸。
解锁条件：使用爆炸伤害击中 20 名敌人。
方向键输入：下、上、左、左、右、下、下、上、右。
21. 载具撞击强化
载具发生碰撞时，可以将被撞击的目标击飞。
解锁条件：使用载具击杀 25 名敌人或平民。
方向键输入：下、上、左、左、右、下、左、上、下。
时间与天气类作弊码
22. 快进时间
让游戏内时间向前推进。
解锁条件：找到 10 只收藏手表。
方向键输入：尚未公布。
23. 暂停时间
暂停当前游戏时间。
解锁条件：找到 20 只可收集的手表。
方向键输入：尚未公布。
24. 切换天气
调整当前游戏中的天气状况。
解锁条件：探索并揭开整张地图。
方向键输入：下、右、上、下、右、上、右。
载具召唤类作弊码
25. 洲际救护车
召唤一辆洲际救护车。
解锁条件：在「进度」菜单中发现洲际救护车。
方向键输入：尚未公布。
26. 风扇艇 09
召唤一艘风扇艇 09。
解锁条件：完成 5 项生存挑战。
方向键输入：尚未公布。
27. 冒险家女妖
召唤一辆冒险家女妖。
解锁条件：完成所有战斗挑战。
方向键输入：尚未公布。
28. 特浮 BMX
召唤一辆特浮 BMX。
解锁条件：完成 5 项健身挑战。
方向键输入：尚未公布。
29. 麦霸子步轮速
召唤一辆麦霸子步轮速。
解锁条件：完成 5 项购物挑战。
方向键输入：左、上、右、下、左、左、上、左。
30. 长崎碳纤 RS
召唤一辆长崎碳纤 RS。
解锁条件：完成所有探索挑战。
方向键输入：尚未公布。
31. 1965 款威皮公路霸者
召唤一辆 1965 年款威皮公路霸者。
解锁条件：完成所有健身挑战。
方向键输入：尚未公布。
32. 培罗艾默瑞斯
召唤一辆培罗艾默瑞斯。
解锁条件：完成所有载具挑战。
方向键输入：尚未公布。
33. 充气红鹤
召唤一只充气红鹤。
解锁条件：摧毁 50 只古柯碱红鹤。
方向键输入：尚未公布。
34. MTL 磅浦者
召唤一辆 MTL 磅浦者。
解锁条件：在「进度」菜单中发现 MTL 磅浦者。
方向键输入：左、上、右、下、左、右、右、上。
35. 威皮使塔尼亚 G2 计程车
召唤一辆威皮使塔尼亚 G2 计程车。
解锁条件：完成 5 项运动挑战。
方向键输入：尚未公布。
36. 豪纳斯 P-996 天煞
召唤一架豪纳斯 P-996 天煞战斗机。
解锁条件：完成所有挑战。
方向键输入：尚未公布。
37. HVY 推土机
召唤一辆 HVY 推土机。
解锁条件：在「进度」菜单中发现 HVY 推土机。
方向键输入：左、上、右、下、左、右、右、下。
38. 鸬鹚绿头鸭
召唤一架鸬鹚绿头鸭。
解锁条件：完成 5 项载具挑战。
方向键输入：尚未公布。
39. 磺火高球车
召唤一辆磺火高球车。
解锁条件：完成所有运动挑战。
方向键输入：尚未公布。
40. 豪纳斯犀式坦克
召唤一辆豪纳斯犀式坦克。
解锁条件：完成所有生存挑战。
方向键输入：尚未公布。
41. 麦霸子桑切斯
召唤一辆麦霸子桑切斯。
解锁条件：完成 5 项犯罪挑战。
方向键输入：尚未公布。
42. 长崎海雀
召唤一架长崎海雀水上直升机。
解锁条件：完成 5 项探索挑战。
方向键输入：尚未公布。
43. 飙速号 700 GT
召唤一艘飙速号 700 GT 快艇。
解锁条件：完成 5 项战斗挑战。
方向键输入：尚未公布。
44. 特卢菲瑟雷斯
召唤一辆特卢菲瑟雷斯。
解锁条件：完成所有购物挑战。
方向键输入：尚未公布。
45. 西部锤尸者
召唤一辆西部锤尸者。
解锁条件：完成所有犯罪挑战。
方向键输入：尚未公布。
画面滤镜与视觉效果类作弊码
46. 黄金时刻
应用金黄色画面滤镜，并将画面调整为宽屏比例。
解锁条件：累计与搭档牵手 4 小时。
方向键输入：尚未公布。
47. 糖粉
让整个游戏世界变成白色，并加入闪烁的光影效果。
解锁条件：使用望尻扫描所有太空碎片。
方向键输入：尚未公布。
48. 针孔
应用针孔相机滤镜效果。
解锁条件：与搭档一起完成 25 次帮派清剿任务。
方向键输入：尚未公布。
49. 霓虹丛林
让整个游戏世界呈现霓虹色彩的光影效果。
解锁条件：找到全部 16 辆少女风格载具。
方向键输入：尚未公布。
50. 往日时光
应用黑白 CRT 显像管电视滤镜效果。
解锁条件：发现里奇威。
方向键输入：尚未公布。
51. 灾变
让整个游戏世界充满混浊烟雾。
解锁条件：在「进度」菜单中发现玛莎的巴默恩。
方向键输入：下、下、上、右、右、上、左、左、右、右。
52. 录像带
应用录像带风格的画面滤镜。
解锁条件：与搭档一起完成 50 项活动。
方向键输入：尚未公布。
53. 暗镜
将整个游戏世界上下颠倒，并切换为黑暗画面。
解锁条件：通过出售载具累计赚取 50 万美元。
方向键输入：尚未公布。
54. 偏头痛
应用模糊、扭曲的画面滤镜。
解锁条件：在 6 星通缉等级下存活 6 分钟。
方向键输入：尚未公布。
55. 玩偶屋
应用窄长宽屏比例的鲜艳画面滤镜。
解锁条件：与搭档累计相处 8 小时。
方向键输入：下、下、上、右、右、上、左、左、下、右。
56. 泡泡糖
让整个游戏世界变成紫色和黄色，并加入闪烁的光影效果。
解锁条件：找到全部 24 张罪恶都市火烈鸟收藏卡片。
方向键输入：尚未公布。
57. 快进
应用动态模糊效果，并加快云朵的移动速度。
解锁条件：完成 50 次冥想。
方向键输入：尚未公布。
58. 鱼眼
应用鱼眼镜头滤镜效果。
解锁条件：捕获 100 条鱼。
方向键输入：尚未公布。
59. 褪色荣光
应用彩色 CRT 显像管电视滤镜效果。
解锁条件：与搭档一起抢劫 50 家商店。
方向键输入：下、下、上、右、右、上、左、左、左、右。
60. 像素艺术
应用像素化画面滤镜。
解锁条件：通过出售收藏品累计赚取 25 万美元。
方向键输入：尚未公布。
61. 地狱景象
让整个游戏世界变成红色和橙色，并加入热浪扭曲效果。
解锁条件：偷走 100 辆警用载具。
方向键输入：尚未公布。